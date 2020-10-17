頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

2024年總統蔡英文任期屆滿，桃園市長鄭文燦被視為民進黨在後小英時代的下屆總統熱門人選。繼上回參加網紅節目，脫口承認「心裡有想過選總統」後，鄭文燦近日接受電視專訪時，面對「接上位」提問，又再次直言，「我其實，我不能說我不動如山」。

鄭文燦近日接受壹電視專訪，這段訪談將在明18日晚上完整播出，從目前釋出的訪談預告中，可見鄭文燦談到他是在2008年時支持、跟隨蔡英文，不可能說他幫忙對方這麼久，卻在她最困難的時候（2019年初選），表示中立或不支持。而對於2024可能的對手副總統賴清德跟他關係算也很好，「他也很執著啦，但這個也是優點，我認為這也是優點」。

當主持人提問「因為你是大家公認，民進黨將來接上位的一個政治明星」時，鄭文燦表示，他沒有想要說很快的敲鑼打鼓，「我其實，我不能說我不動如山」。

另外，對於新北市長侯友宜可能成為國民黨推派角逐2024的人選一事，鄭文燦根據觀察，指侯友宜有刻意與國民黨保持安全距離。他解釋，國民黨有時候有選舉活動，侯友宜會躲個幾次再去。至於侯友宜的優點？鄭文燦表示，對方現在沒有政治的味道。

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