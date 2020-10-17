批公費疫苗「超前破功」　張顯耀：陳時中忙備戰北市長來不及應變

▲前陸委會副主委張顯耀。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到新冠肺炎影響，今年公費流感疫苗接踵踴躍，才開打12天就消耗約5成，因此為防範疫苗不足，衛福部長陳時中16日臨時宣布，50至64歲無高風險慢性病族群暫緩施打，引發民怨。對此，前陸委會副主委張顯耀嘲諷，膨風的超前部署變超前破功，很難不讓人聯想。陳時中要兼任導遊、歌手，及準備參選台北市長等，哪有時間準備疫苗，所以忙到來不及應變。

衛福部疾管署2020年準備603萬劑公費流感疫苗，提供包含滿6個月以上至學齡前幼兒、高中職以下學生、50歲以上成年人、孕婦、6個月內嬰兒父母等9類對象接踵。然而，自5日起開打後12天，已消耗破300萬劑，因此陳時中16日緊急宣布，暫緩無高風險慢性疾病50至64歲族群接踵。

對此，張顯耀在臉書表示，新冠疫情至今陳時中最喜歡的一句話是「超前部署」，說備好50歲以上國人足夠的流感疫苗，請踴躍施打，沒想到十幾天就破功，面對破功的超前部署，只能說...早起的鳥兒有蟲吃，晚期的鳥兒沒得吃。

張顯耀認為，台灣雖位於亞熱帶地區，但季節性流感對國人依然造成嚴重死亡威脅，每年估計約有4500人死於流感，相當於國人十大死因的第九位，且根據健保資料，發現因流感及併發的肺炎而就診及住院的患者，以兩歲以下的幼兒最多。因此，幼兒及老年人一旦感染流感，最易產生併發症，因而住院甚至死亡。

張顯耀指出，為此前衛生署長詹啟賢在任時，推動公費流感疫苗施打，創亞洲首例，但當年國人對流感疫苗接種風氣未開，詹啟賢也因此政策被告到監察院及地檢署，說他圖利廠商，也在立法院遭到立委炮火質詢，但事後證明，當年度健保支出下降，疾病發病率、老人住院率及死亡率等同步下滑，因此政府自第二年起繼續每年施打公費流感疫苗。

張顯耀嘲諷，今年面對新冠疫情，陳時中將施打流感疫苗年齡下修至50歲，本是美事一樁，但膨風的超前部署變成超前破功，很難不讓人聯想，陳時中要兼任導遊、歌手以及謀劃進口萊豬、管理疏失不斷的口罩國家隊，還要準備參選台北市長，「那有時間準備疫苗，所以忙阿~~來不及應變」。

張顯耀感嘆，「只能說我OK，請幼兒、65歲以上長者先打！」

▼針對公費疫苗議題，張顯耀17日在臉書嘲諷陳時中。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

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