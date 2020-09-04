新竹義消「中元節海邊摸文蛤」　喊完救命就消失…至今仍找不到



▲張姓義消2日傍晚落海後到現在還沒消息，網友們紛紛上網幫他祈禱。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子2日傍晚前往南寮海邊摸文蛤，不明原因遭海水吞沒，目擊民眾只聽到他喊救命後，隨即失去身影，消防人員出動大批人力搜救，不過至今仍無進展。

據了解，這名落海的張姓男子是一名水電工，同時也從事義消工作將近20年，三不五時會去海邊摸文蛤，中元節當日下午，他再次前往摸文蛤準備帶回家加菜，目擊者說，看到張男在海中喊救命，之後就失去蹤影。

▲新竹市消防局出動300餘名人力、船隻出動搜救，海巡署岸巡隊也出動一日數次巡邏，不過目前還未有消息。

由於一般民眾到南寮摸文蛤，大多會選在海水退潮的沙地淺灘，外界疑惑張姓義消如何被帶入海中，但當地有經驗的摸蛤人說，若是想摸到越大顆，就要越往海中走，甚至到海水沒胸的高度，若是回程一個重心不穩，加上浪突然打上來，的確有可能，且雖是沙地，仍有高低差，也不排除踩空失足後被浪捲走。

從2日晚間開始，新竹消防隊陸續出動350人次前往搜救，海巡人員也派出船隻不斷巡邏，除了在海面上查看，人員也穿著救生衣下海搜尋，因擔心張男恐遭洋流帶走，再派遣人員前往北方的新月沙灣及南邊的客雅溪出海口，不過截至目前為止都一無所獲，而張姓義消落海失蹤的消息也陸續傳開，千餘名網友也在臉書社團「新竹爆料公社」為他祈禱，盼能盡快傳來好消息。

「積雪草煥活新生組」修復、保濕超有感

►「保全李宗瑞」下藥性侵2少女 警搜手機、情趣內衣…媽媽全程見證



►新竹情侶七夕夜不忍了！警局旁激情運動 他見觀音坐蓮嚇傻：為生育率很拼命

►新竹「田僑仔尪」偷吃音樂老師！「閨房赤裸交纏」...正宮開門氣炸