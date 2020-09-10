豪品負責人常扶弱濟貧　賣偽防疫口罩鄰居大感訝異

▲呂錫賓經常扶弱濟貧。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

國家隊豪品負責人呂錫賓被檢調追查出用陸進口非醫療口罩冒防疫口罩販售，凌晨被依詐欺等罪嫌200萬元交保後，工廠大門深鎖，下午為了退貨立即在官網公告，罕見的是還檢附彰化地檢署新聞稿，但有地方人士認為呂男很熱心助人，對於這件事情雖然沒有出面向民眾道歉，也相信他一定會努力將這件事情處理好。

▲退貨公告及彰化地檢新聞稿。（圖／翻攝自豪品官網）

豪品國際實業公司，深耕地方，1997年登記至今已經有23年之久，製作各類手套、口罩、手工皂、矽膠類等商品，並自創三花、品新、花朵等品牌，尤其三花手套更是家喻戶曉的優質品牌，在SARS期間擴充口罩產能，更在今年因為新冠肺炎疫情，躍升成為國家口罩隊的一員。

▲豪品用這3款假冒醫用口罩。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

據當地人士透露，呂錫賓小時候跟著家裡種菜種田，長大後到手套工廠工作才接觸機械、採購甚至包裝整套流程，離職後便開業當老闆，但他為人相當低調不愛出風頭，也很少參加各種聚會，但經常出現在公益場所捐助弱勢，也是義消及義警顧問，更常捐助口罩給里民使用。

對於呂男這樣一個有義行的人為何會鋌而走險，進用陸製非醫療口罩，當成醫療口罩販售，住在附近的里民也大感不解甚至相當的吃驚，「怎麼可能」，是他有錢關過不去還是有其他不可知的原因，不管如何都知道他「知錯能改」，趕快振作起來。

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