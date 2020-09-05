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20年義消小隊長「救災衝第一」　摸蛤失蹤66小時…家屬向天公伯討人

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▲20年義消小隊長「救災衝第一」　浪捲失蹤66小時…家屬向天公伯討人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張姓小隊長多次參與重大火警救災，同僚談起他，都稱讚是一個很好的人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹南寮消防隊一名張姓義消小隊長2日傍晚在海邊摸文蛤時遭浪捲走，目前新竹市消防局仍動員近600人次出動救援，但仍未有尋獲。張小隊長的同僚們形容他「熱心、隨和、好人」，可說是無人不稱讚，據了解，張失蹤已超過66小時，他的家人將於今日舉行民俗儀式，祈求小隊長趕快回家。

▲20年義消小隊長「救災衝第一」　浪捲失蹤66小時…家屬向天公伯討人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2019年底新竹市東大路的一場火警，張小隊長也出勤支援。

張姓義消小隊長在南寮地區擔任志工20年，2日到南寮海邊摸文蛤的時候遭浪捲走，至今仍下落不明。與他共事多年的同僚說，張小隊長是一個非常熱心的人，因為水電工的身分，所以隊上有什麼東西壞了，都是他免費義務修繕，不只在南寮分隊擔任義消，連對面的富美宮他也去當志工，人隨和好相處，卻又有堅持的原則，義消經常需要接受訓練、上課，張小隊長幾乎場場到，還要求自己與隊員「不能遲到」、「要有紀律」，把義消的工作，看做是一件慎重又神聖的事情。

「只要有Call他一定到！」張小隊長還考取能與消防員一起進火場救災的「火場救災認證」，多次參加多次火警現場救援，打火兄弟說起他，無人不稱讚，衝現場没在怕，訓練又認真，救火技能、器材操作、繩索固定、裝備使用，都滾瓜爛熟。

▲新竹義消「中元節海邊摸文蛤」　喊完救命就消失…至今仍找不到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防局派出近600人次的密集搜尋，目前仍未有好消息。

▲新竹義消「中元節海邊摸文蛤」　喊完救命就消失…至今仍找不到。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市消防局從2日晚間至今共出動救生艇24船次、水上摩托車24船次、沙灘車8船次於海面持續搜索、警義消防586人次沿岸邊石縫、消波塊等處搜索，還有空勤總隊也派出直升機在海面上大範圍巡邏，只可惜目前仍未有消息，由於張小隊長已經失蹤過了66小時，家人非常擔心，也將在今天舉行民俗儀式，希望他能趕快回來。

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