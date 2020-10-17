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印媒專訪吳釗燮談「南海」　陸使館：挑釁一個中國原則底線

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▲▼外交部長吳釗燮接受「今日印度」電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪。（圖／取自外交部網站）

▲外交部長吳釗燮接受「今日印度」電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪。（圖／取自外交部網站）

記者陳政錄／台北報導

外交部長吳釗燮15日接受印度電視台專訪，談及台印關係、南海議題、四方安全對話等。節目播出後，大陸駐印度使館16日發表聲明，稱吳釗燮宣揚「台獨」言論，抨擊印媒此舉「公然違背一個中國原則和印政府一貫立場，挑釁一個中國原則底線。」

根據「今日印度」（India Today）電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪內容，吳釗燮首先感謝印度媒體及民眾日前無懼大陸干預，刊登雙十國慶廣告，展現對台灣的強烈支持。

吳釗燮接著提及，台印理念相近，期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局。在整整25分鐘的節目裡，闡述了台印雙邊關係、兩國合作領域、台灣爭取參與國際組織、南海議題、四方安全對話等議題。

大陸駐印度大使館發言人嵇蓉16日聲明，對印度某電視台播出對台灣民進黨當局外事部門負責人吳釗燮專訪、為其「台獨」言論提出嚴正交涉並表示堅決反對。

嵇蓉說，近一個時期以來，民進黨當局挾洋自重，加緊與外部反華勢力勾連，頻頻製造事端，大搞「台獨」分裂活動，嚴重損害台灣人民福祉，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

她還強調，台灣問題事關大陸核心利益。堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。台灣問題是不能觸碰的紅線，在大是大非的問題上不容妥協，任何污衊大陸形象，挑撥大陸與其他國家關係，為台灣拓展國際空間的圖謀注定會失敗。

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