分析北韓怪物級「新洲際飛彈」　南韓專家：只能炫耀武力

▲北韓公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）



實習記者劉雪兒／綜合報導

北韓（朝鮮）於10日迎來勞動黨成立75周年，在閱兵典禮上公開數款戰略武器，就連美國軍事專家更是稱其為「怪物」。不過，南韓航空大學教授張泳根發表初步分析，北韓的新型洲際飛彈（ICBM）重量約100噸，如果要運送到發射地點，其過程中非常的困難，所以這種武器僅在「炫耀武力」，暗諷它是「重看不重用」的武器。

根據《韓聯社》報導，張泳根表示，新型洲際飛彈的導彈長23公尺左右，直徑2.3至2.4公尺左右，二級助推器使用液體推進劑，在閱兵典禮上被載於11軸移動發射車（TEL），這也意味著，其重量相比長約21公尺的北韓「火星15型」來得更重。因此，這款導彈如果使用移動發射車，運往到發射地點確實有一定難度，因此更適合採用固定導彈發射。

▲北韓公開新款超大型放射砲（火箭炮）。（圖／路透社）



張泳根還補充說，這新型洲際飛彈似乎有很多彈頭導彈，但北韓是否已實現多彈頭洲際彈道導彈所需的彈頭母艙（PBV）的輕量化，還是個未知數，且也沒有使用「火星16型」作為名稱，因此推測新型導彈未達「分導式多彈頭技術」（MIRV）的水準。

▲北韓昨公開新款SLBM「北極星4A」。（圖／達志影像）



另外，他最後還指出，閱兵典禮上公開的新型「潛射彈道導彈」（SLBM），其長度比「北極星3號」短1公尺，長度為7.2至8公尺，而直徑依然為1.6至1.7公尺，似乎已處於實戰部署或試射階段。

值得一提的是，美國華府智庫「國家利益中心」防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）10日指出，新型洲際彈道飛彈是北韓目前所持武器中最強的，不排除是全球最大的道路移動型飛彈，不僅拉長射程，還可運載體積更大的物體；美國加州明德大學國際研究學院學者漢娜姆（Melissa Hanham）在接受《路透社》訪問時，則直指此次北韓新研發的飛彈為「怪物」。