斗六上好藥局設置「巷弄長照站c級柑仔店」　提升長者健康照護

▲透過設立C級巷弄長照站據點，納入週邊鄰近的65歲以上健康長者實際參與被照顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

長照2.0政策中政府與相關部門建構社區整體照顧服務體系，以鄰里為服務區域，今（16）日斗六上好藥局設置「巷弄長照站c級柑仔店」揭幕，透過設立C級巷弄長照站據點，納入週邊鄰近的65歲以上健康長者，社區藥局藥師提供實際參與被照顧，結合專業化藥事照護服務，發揮社區藥局健康守護者功能，體現社區藥局全方位核心的重要性。

雲林縣長張麗善表示，長照1.0主要照顧因老化而失能的服務對象，2.0版本將服務與配套升級並納入一般的健康與亞健康老人，服務跟優化「初級預防功能」，規劃每一個村里設置一處「長照柑仔店」C級巷弄長照站。經查雲林縣共391個村里，目前成立149個C據點，平均每2.6個村里即有一個C據點，未來循序漸進來增設。

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斗六市長林聖爵表示，鼓勵民間服務單位積極投入資源建置行列，因地制宜發展在地化長照服務，發揮互助共助的精神，提供民眾在地、即時、便利的社區照顧，以落實在地老化目標，持續協助醫療保健健康照護服務推展各項公共衛生業務，使市民得到更高品質的健康照護服務。

▲斗六上好藥局設置「巷弄長照站c級柑仔店」揭幕，透過設立C級巷弄長照站據點，納入週邊鄰近的65歲以上健康長者實際參與被照顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

上好藥局總藥師許仁厚說明，社區整體照顧服務體系ABC，即社區整合型服務中心(A級)、社區複合型服務中心(B級)及巷弄長照站(C級)，A級可視為長照旗艦店、B級為長照專賣店、C級就是長照柑仔店，可依社區情況提供最適合的長照服務資源。

上好藥局總藥師許仁厚表示，以當地鄰里為服務區域，設立C級巷弄長照站據點，結合既有的健保特約藥局處方調劑業務、用藥諮詢業務，讓長者能就近到居家鄰近的社區藥局，參與各式各樣豐富的活動像是樂齡健康體適能、藥師衛教講座宣講，甚至進階融入預防延緩失能服務，維持長者生理心理健康及社會參與度等，促進長者提升生活品質。

▲「巷弄長照站c級柑仔店」，讓長者參與樂齡健康體適能、藥師衛教講座宣講，甚至進階融入預防延緩失能服務，維持長者生理心理健康及社會參與度。（圖／記者蔡佩旻攝）





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