斗六市雙十社造嘉年華x雲林街頭藝人第二屆音樂節　國慶日大踩街

▲慶祝10月10日國慶日，斗六市公所特別與雲林縣街頭藝人協會共同舉辦國慶雙十慶祝活動，當日現場將會有街頭藝人帶來的各式精采演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度光輝十月，為慶祝10月10日國慶日，斗六市公所特別與雲林縣街頭藝人協會共同舉辦國慶雙十慶祝活動，當日現場將會有街頭藝人帶來的各式精采演出，更有由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍踩街，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。

斗六市公所今年結合藝文活動與推動健康運動城市，特別邀請專業的師資，前來指導社區製作充滿各社區特色的森巴舞嘉年華會道具服裝，並邀請來自全國的森巴舞團，共同參加今年度由斗六市公所於民生南路柚子公園辦理的「好市舞好康-斗六雙十社造嘉年華」，以創意與藝文帶動地方性的文化發展，更激發斗六市民的透過奔放的「嘉年華精神」，解除現實壓力，找回生活的熱情。

斗六市長林聖爵表示，本週六國慶日下午除了熱情奔放的森巴舞嘉年華踩街遊行外，更有雲林街頭藝人第二屆音樂節活動，由雲林縣街頭藝人協會理事長李冠旻帶領20組街頭藝人輪流接力，以樂團演奏、歌手演唱、韓流舞蹈、火舞表演及小丑歡樂秀等表演引人入勝的精湛演出。

活動將為斗六市民帶來美好的國慶歡樂時光，共同歡慶中華民國一年一度的生日，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，也歡迎市民朋友一起相約來參加森巴舞踩街活動，共同揮灑汗水，散播熱情，為斗六雙十國慶活動留下最美好的記憶。

▲遊行路線以柚子公園為起點，下午1點30分開始斗六將盛大開啟雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻攝）

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