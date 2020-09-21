斗六江厝資源回收廠夜燒近4小時　地方發聲要求重啟焚化爐

▲雲林縣斗六市晚間9點35分江厝資源回收場卻突然冒出熊熊火光，更延燒近4小時，今（21）日縣長張麗善前往現場勘查。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市20日一連發生兩起廢棄物火警，為斗六市公所管理的竹圍大橋下大型傢俱廢棄暫置區在上午起火後致竹圍大橋仍在封路橋檢中，不料晚間9點35分江厝資源回收場卻突然冒出熊熊火光，更延燒近4小時，今（21）日縣長張麗善前往現場勘查，三光里、江厝里長及斗六代表會主席疾呼，雲林需要焚化爐治本。

斗六江厝資源回收場15年前以掩埋場始用，多年前停用之後改成資源回收場暫置回收物，江厝里長沈永清表示，地方上質疑為何林內焚化爐蓋了不使用，倘若啟用相信垃圾堆置、掩埋甚至起火的問題一定可以解決。三光里長黃順昌表示，每逢東北季風吹揚，垃圾臭味漫佈村莊，垃圾沒人要堆到哪裡都ㄧ樣討人厭，最終還是希望各級主管能以治本方式處理垃圾問題。

▲雲林縣斗六市晚間9點35分江厝資源回收場卻突然冒出熊熊火光，更延燒近4小時，今（21）日縣長張麗善前往現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市代表會主席胡克勤指出，林內焚化爐已成被政治考量所用的「政治爐」，昨夜垃圾焚燒火勢頗大，其因可能是垃圾堆置太久而產生沼氣，目前情勢如此之下也不下為難縣府，但希望能有一個解決之道，看能不能挖除移到焚化爐去焚化，這才是能解決垃圾危機的方式。

雲林縣消防局說明火調初查，從監視系統看出起火點放置有鋰電池，開挖協助滅火時確實發現有沼氣，這部分佔起火原因為較大可能性；環保局長鄭育麟說明，希望公所對回收場週遭的管理應加強，例如必須的消防用水設施更新的部分正式提出，包括大型傢俱破碎的部分也希望市公所提出規劃，環保局願意盡量提供協助向中央爭取。

雲林縣長張麗善說，雲林縣垃圾去化問題多仰賴外縣市幫忙焚化，常因歲修及各種因素無法如期焚化，目前縣府啟動MT、ZWS零廢棄資源系統，把廢棄物變成40%燃料棒、17%廢料，其中廢料有80%扶植覆土、20%可作低強度運用，皆是減少垃圾去化壓力的方式，未來無論做任何決定，都會以對鄉親最有益的方式進行，而「重啟焚化爐會是最後選項」。

▲斗六江厝資源回收場15年前以掩埋場始用，多年前停用之後改成資源回收場暫置回收物，每逢東北季風吹揚，垃圾臭味漫佈鄰近村莊。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對市民議論，回收場起火原因為暫置場家具移置導致，斗六市長林聖爵指出，雖有移置廢棄物，但在運送前人員皆重複膠水並確認溫度才轉運；林聖爵說，江厝回收場約4公頃，其中大型家具占了四分之三，清潔隊收受後會先運至回收場堆置，要分類拆解時才運到竹圍大橋下處置，整理後才會運到土庫鎮大型廢棄物場作後端處理。

林聖爵提到，回收場目前主收資源回收物及大型廢棄物，場內已獲中央補助90萬規畫設計費，設計資源回收場區分類；另為解決掩埋場去化問題，公所也向環保署申請138萬規畫設計費，然目前未獲回應；今年4月向中央爭取大型破碎機系統2千多萬經費，也被以不符補助範圍打回票。

林聖爵無奈說，斗六市人口眾多、學生也多，暑假是收受大型廢棄物最高峰，只能靠人工拆解後才能進場處理，「當無法去化時，只能一直堆置」，他重申，希望中央重視大型廢棄物處理問題，「不處理就有如放一顆不定時炸彈」，造成人心惶惶，這是大家都不樂見的。

▲斗六市長林聖爵提到，今年4月向中央爭取大型破碎機系統2千多萬經費，也被以不符補助範圍打回票。（圖／記者蔡佩旻攝）





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