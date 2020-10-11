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斗六市國慶雙十森巴舞嘉年華踩街　爭奇鬥豔大解放　 

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▲由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度光輝的十月斗六市公所特別與雲林縣街頭藝人協會共同慶祝，由街頭藝人帶來的各式精采演出，更有由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。

遊行隊伍由來自屏東縣泰武鄉的泰武國中，強勁有力的森巴鼓聲引領，緊接在後的大型花車是由溪州社區製作，由絲瓜、文旦、茂谷柑所組成，代表斗六農產特色，接著就是十個社區主題特色展現，江厝社區的火龍果拉環公主、林頭社區的花語露造型、八德社區的諸羅樹蛙、榴中社區的斑鳩媽、溝埧社區的竹林公主、崙峯社區的竹筍精靈、榴南社區的牛刨泉傳說、梅林社區的相撲運動、三平社區的柚香仙子、重光社區的柑吉啦啦隊，成為遊行吸睛焦點。

▲由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲創意與藝文帶動地方性的文化發展，激發斗六市民透過奔放的「嘉年華精神」，解除現實壓力，找回生活的熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，今年結合藝文活動與推動健康運動城市，特別邀請來自全國的森巴舞團，其中更有遠來自屏東縣內埔鄉的泰安國小及泰武鄉的泰武國中、基隆市壯觀社區發展協會等表演團體，共同參加今年度由斗六市公所於民生南路柚子公園辦理的「好市舞好康-斗六雙十社造嘉年華」，以創意與藝文帶動地方性的文化發展，更激發斗六市民透過奔放的「嘉年華精神」，解除現實壓力，找回生活的熱情。

▲由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自屏東縣內埔鄉的泰安國小孩子們在嘉年華中更是熱力四射。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除了熱情奔放的森巴舞嘉年華踩街遊行外，更有雲林街頭藝人第二屆音樂節活動，由雲林縣街頭藝人協會李冠旻理事長帶領20組街頭藝人輪流接力，以樂團演奏、歌手演唱、韓流舞蹈、火舞表演及小丑歡樂秀等表演引人入勝的精湛演出，為斗六市民帶來美好的國慶歡樂時光，共同歡慶中華民國一年一度的生日，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

▲由斗六市長林聖爵帶領的活力十足、熱情奔放的森巴舞嘉年華隊伍，盛大開啟斗六雙十社造嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲創意與藝文帶動地方性的文化發展，激發斗六市民透過奔放的「嘉年華精神」，解除現實壓力，找回生活的熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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