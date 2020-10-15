文昌國小喜迎120年校慶　邀榮譽校長「太平媽祖」巡禮校園

▲文昌國小校長廖妙英率領家長會長廖唯勳及師生，蒞臨福興宮點燃校慶運動會聖火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮文昌國小早年為「西螺公學校」，當時利用福興宮兩側廂房，作為公學校初期校舍，並在福興宮舉行創校典禮。 今年建校120年，校長廖妙英、家長會長廖唯勳迎請太平媽前往校園巡禮，太平媽在學童引領下抵達校園，獲得學童熱烈歡迎，爭相鑽轎底，並且到每棟教學大樓巡禮賜福。

文昌國小校長廖妙英表示，「西螺公學校」創立於西元1900年(明治33年)，招募男學生81名、女學生18名，先於西螺福興宮歷經四年寒暑，直到明治37年（1904）才遷移到廟後的修文書院（修文社），而此校舍也在戰後成為西螺初級中學的一部份，因此太平媽成為學校榮譽校長。

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▲太平媽在文昌國小學童引領下抵達校園，獲得學童熱烈歡迎，依序鑽轎底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺大街中心的福興宮，居民稱「媽祖宮」，曾經是日本政府推展地方官制維新及新式學校教育的重點區域。西元1900年臺灣總督府通過西螺公學校（文昌國小）的設立申請，福興宮不僅為地方信仰中心，也曾經擔負過地方行政與人才培育的重要角色，太平媽受邀到學校賜福，庇佑學童們平安快樂學習。

▲太平媽受邀到學校每棟教學大樓賜福，庇佑學童們平安快樂學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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