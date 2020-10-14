誰最狂！雲林「神級滷肉飯」爭霸賽備戰　滷肉飯節開打

▲雲林縣政府為推廣雲林在地多項優質農畜產品，將舉辦雲林首屆滷肉飯節，以2020雲林神級滷肉飯爭霸賽揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣在地優質農畜產品，將舉辦雲林首屆滷肉飯節，以2020雲林神級滷肉飯爭霸賽揭開序幕，由品質保證零瘦肉精檢出的雲林良品豬肉、飄香一世紀的醬油產業，以及香Q飽滿的濁水溪米，及總獎金9萬元，廣邀縣內滷肉飯專業店家及民間高手同場較勁，來場神級滷肉飯大比拚。

雲林縣不僅是台灣的糧倉、更是全國最大畜產中心。有充足日照及濁水溪帶來肥沃土壤，得天獨厚條件下，讓雲林的米，香Ｑ有嚼勁；雲林滷肉飯節，集結雲林良品豬肉、米及醬油在地精選食材做為滷肉飯靈魂元素，融合成雲林滷肉飯獨特飄香秘訣，將打出雲林神級滷肉飯名聲。

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張麗善縣長表示，台灣的美食聞名全球，也是異鄉遊子止不住的念想。每個縣市都有最具代表的菜餚，最具雲林獨特性的食物，那非滷肉飯莫屬。雲林縣府以「滷肉飯」為主軸，今 (14) 日盛大辦理神級滷肉飯徵選記者會，透過雲林良品的推廣與品嚐，要讓民眾吃得安心、放心、開心。

農業處長魏勝德指出，「2020雲林神級滷肉飯爭霸賽」於今日起跑，開放店家與民間高手來參加。從今天起至10月27日止，提供紙本報名及網路報名兩種方式，初審通過者，將進行為期二週的秘密客實地審查及現場評選會，以滷料口感、食材品質、環境衛生等評分依據，預計評選出共20家優質店家與民間高手，邀請參與11月15日的滷肉飯節嘉年華活動。

神級滷肉飯大比拚，總獎金九萬元，冠軍得獎者可獲得獎金及「神級滷肉飯」匾額，不僅提升店家名氣，更行銷雲林豐富的美食產業與觀光魅力，報名簡章及詳情請見「2020雲林滷肉飯節粉絲頁」。

▲「2020雲林神級滷肉飯爭霸賽」總獎金九萬元，今日起跑，開放店家與民間高手來參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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