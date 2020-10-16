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認了和大叔交往同居！高中妹大推1優點　不解嘆：唱衰比祝福多

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▲學生妹,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名17歲高中妹交往28歲男友，兩人除了同居外，食衣住行所有消費也全是男方買單，儘管周遭朋友都不看好戀情，認為他們年齡差距太大，但她卻很享受這段戀情。對此，不少網友建議，最好還是經濟獨立，擁有對等的關係比較健康。

女網友在論壇「zuvio校園」提到，「我17男友28，還在念高中但跟我男友一起住，平時都叫他大叔，他對我很好，只是身旁同學聽到我男友年紀，每個人都會嚇到，差11歲很誇張嗎？我也看過別人差很多歲，而且都是唱衰的比祝福多，這我真的不能理解？」

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她透露，不僅房租全由男友支付，她想吃什麼對方也都願意買單，「他幾乎是全世界對我最好的人，當家人都不諒解我時，男友第一個支持我，除了吃、住，平時娛樂消費、衣服等等，男友看到我喜歡都會買，這樣大家還是不看好嗎？」

▲▼交往,情侶,男朋友,女朋友,告白。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文章引來嘲諷和質疑，許多網友吐槽，「他能包養第一個就能包養第二個」、「等大叔要結婚時妳就知道，會找個門當戶對的，妳就會跟免洗餐具一樣，用完了就丟掉」、「這種愛情維持不久，什麼都男生付，久了男生也會膩，畢竟現在錢不好賺，什麼都在漲的時代，而妳已經到了可以打工的年紀了，還是這樣，那以後男生遇到更好的人時，妳也只是第二個選擇而已」

當然，仍有不少人給予祝福，並熱心建議道「大叔很棒，但妳真的能接受外界的輿論嗎？至於經濟方面，我覺得沒有人是無怨無悔的，要嘛等價，感情亦是如此，不平等的感情遲早會出問題」、「最好能經濟獨立、交往時避免讓對方單方面開支太大，以避免被控制，對等的關係比較健康」、「有時候日久見真章，只希望妳保護好自己」、「自己也要獨立喔，要為自己留一條後路，不過才17是不用想太多啦，有很多機會重來」。

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