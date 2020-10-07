西裝褲大叔別嚇人！上半身卡進山邊排水洞口　靠近一看令人笑噴

▲山坡排水孔，非當事地點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

一名日本網友在網路上分享了自己在山裡看到一位西裝褲大叔，整個人的上半身卡進山坡邊的排水洞，動也不動，當場嚇了一大跳，仔細走近看才發現只是虛驚一場。

這名帳號為nikai45的網友看到這詭異的景象，原本以為是大叔發生了什麼意外，差點要報警，走進才發現西裝褲只是一塊黑布，應該是附近的居民為了避免排水孔的水亂噴灑而做的處理。

從畫面中可以看到，黑色的膠布接起了黑布和排水孔，像極了男人的皮帶和西裝褲，排水孔的顏色和長度又剛好跟成人的上半身一樣，巧合環環相扣，促成了一個人被塞進山坡地的外觀，也難怪該名網友會被這景象驚嚇。

該文曝光後引起不少討論和轉發，還有別的網友PO出自己類似經驗，同樣是在排水孔，但這次像是穿著雨衣的人卡進草叢中，這些奇特的經驗也讓網友們紛紛表示笑翻，但也有網友留言「這是我感到驚訝並停止思考片刻的程度」，也有人表示「它看起來有點嚇人」。