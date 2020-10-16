多人指控！foodpanda爆深夜「盜刷消費者信用卡」　業者急澄清了

▲foodpanda遭質疑盜刷消費者信用卡。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

外送平台糾紛不斷！近日又傳出有多位消費者明明未消費，卻在10月13日晚間遭到foodpanda自動扣款，且檢查刷卡紀錄發現是日前消費的款項，質疑遭到重複扣款。對此，業者也作出最新回應強調並非重複扣款遭盜刷，表示是延後向銀行請款，才會跳出刷卡通知。

foodpanda臉書粉專近日出現許多網友指控，APP綁定信用卡用以消費結帳卻被盜刷，且遭到盜刷時間點剛好都在10月13日晚間11時06分左右，網友表示自己明明沒有消費卻跳出刷卡通知，怒控被foodpanda重複扣款，且將狀況反應給客服僅得到罐頭訊息回應，十分憤怒。

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▲▼foodpanda臉書粉專湧多人指控盜刷。（圖／翻攝foodpanda臉書粉專）



許多網友留言怒轟「10月13日 23:07:49 跳刷卡通知，我明明沒消費，貴平台卻自動扣款，反應客服超過24小時，也沒人回覆，是否要坑消費者」、「我每次消費都有確認扣款通知，如果沒設定刷卡通知的用戶，怎麼辦」、「10月2日已扣款 10月13日又扣同一筆款，客服回覆10月13日是扣10月2日的款項，那10月2日扣款是？然後就自行結案了」。

對此，foodpanda回應指出並沒有重複扣款以及盜刷情形，「此為foodpanda延後向銀行申請消費款項，造成請款日期與下單日期可能不同的狀況。」強調若消費者有任何問題，平台都會提供協助直至解決問題。至於客服僅回覆罐頭訊息部分，業者也說已在優化、擴大客服部分，「很抱歉為大家帶來不便，我們會持續改善服務素質。」

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