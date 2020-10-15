吳怡農挨批渣男　徐巧芯力挺馮世寬：在家當兵不是全民國防

▲徐巧芯、馮世寬。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

退輔會主委馮世寬15日赴立法院備質詢，會前接受媒體受訪時，批評新境界基金會副執行長吳怡農「在家當兵」的想法，說他是個渣男，不要聽他的，自己主張的是「全民國防」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯贊成馮世寬的主張，並強調「全民國防」並不是「在家當兵」。

徐巧芯15日在臉書發文表示，不管是增加徵兵制比例，或者女性徵兵（比較多為了性別平等），都是為了提升全民的國防意識、充足的戰備人數與戰力。

徐巧芯提出兩點看法，第一，「教召」是「徵兵制」的重要配套制度，徵兵後要定期把人找回來訓練。因此要優先針對四個月的軍事訓練役，強化戰力，且延長召訓期間不應有差別。

第二，徵兵制的比例提升，有助於建立全民的國防意識，以及國家共識。比方說新加坡的徵兵制之所以重要，並不只是為了防衛周邊國家，更重要的是新加坡是多元民族，有華裔、馬來裔、印度裔及其他較小的種族共同組成，當兵的過程可以建立彼此對於國家的共識，讓人民、國家在關鍵時刻能團結一致。

不管兵役制度要如何調整，徐巧芯認為，保家衛國這件事，需要時間、訓練，最好在特定的場地集中訓練，才會有效，絕對不是「在家當兵」，否則兩岸開戰若大家拿個掃帚就衝上前線，像話嗎？

馮世寬上午赴立法院外交及國防委員會處理《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，會前受訪時痛批吳怡農，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。馮世寬強調，自己主張全民國防，只要離開這個主題都是錯誤的，「我不聽他的主張，我就不理他」。

不過，民進黨立委趙天麟上午質詢時質疑馮世寬稱吳怡農渣男的說法，馮世寬隨即改口表示，「我的意思是不要理他，我不記得我有講渣男」，代理主席、民進黨立委蔡適應也笑說，他相信馮世寬是個有風度教養的人，不會講這些沒有禮貌的話。

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

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