南鐵東移拆遷引發林飛帆炮打黃偉哲　陳永和：在生不救！死後捻香

▲針對林飛帆為南鐵東移拆遷案PO文炮打黃偉哲，但「地表最強里長」前牛埔里長陳永和指出林的說法是「在生不救！死後捻香」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南鐵東移案後續風波不止，民進黨副祕書長林飛帆15日在臉書PO文抨擊，拆遷戶也是台南市民，台南市長黃偉哲不應該再汙名化拆遷戶，對此黃偉哲回應已用盡一切溝通方法，林飛帆也是台南市民，他尊重其發言，惟前牛埔里長陳永和認為，林飛帆說法是「在生不救！死後捻香」。

「地表最強里長」前牛埔里里長陳永和指出：「台灣有一句話說，在生不救！死後捻香！房子沒了才出來講這些話，有用嗎？我們要的是南鐵地下化為什麼要變更為南鐵東移的真相！而不是聽你們在那邊講一些543的！」

陳永和說，林飛帆是台南子弟，目前位居民進黨第3號人物，除民進黨主席、秘書長外，就是他「副秘書長」最有影響力，也是負責政策，但這麼久的抗爭時間裡，林做了什麼？之前為什麼不出來救？等人家的房子被拆了，現在才跳出來說這種話，有用嗎？他看到這些說法更生氣。

林飛帆在臉書PO文：

南鐵居民這些年承受莫大的壓力，超乎一般人想像；最近，他們更是活在恐懼之中，擔憂隨時有人會來拆房子。無論過程為何，今日的結果就是他們犧牲了自己家園，為台南市換取一條地下化的鐵路。

我一直希望大家能同理受拆遷戶的心情，以及為何他們要一直不惜一切保護自己的家園。我明白多數市民等待此建設的心情，我自己也是台南人。但我相信大多數市民也會認同，九年來拆遷戶所面臨的恐懼和焦慮，乃至犧牲他們的家園，這應該要得到最大的同理和尊敬。

一個城市的領導者，更應該如此，展現最大的同理，善盡一切溝通，思考各種可行的彌補措施，更重要的，用盡一切力量緩解市民間的對立。

但這幾天，無論是市長的臉書文字，乃至於今日面對聲援學生抗爭脫口說出要學生「不要忽略9成市民意見，應該去聲援香港」的回應，我認為這些不僅無助對立緩解，更容易加深市民對拆遷戶的誤解。

過去一年多來，我曾經多次和長期關心南鐵的幾個朋友，包括台南市府內、交通部裡及民間的朋友，多次討論，並試著提供相關決策單位建議：包括如何弭平雙方的認知差距、平反居民長期被貼上阻礙城市發展的污名標籤、以及思考更多方案的可能性，諸如對建物記憶的保存方式、甚至是異地重建的可能。

坦白說，成效並不好。進入體制之後，我很清楚我的角色和這個身份所賦予的責任——在職務範圍內善盡體制內管道的努力就是我的工作。

但我想懇請黃市長容許我暫時僭越這個職務授權，以一個台南市民的身份向市長建議：我建議市長，在市政高度上，促成社會對拆遷戶的同理──拆遷戶也是市民，不該被視作敵人。

南鐵居民，在這九年來的拉扯中，耗盡極大心力，充滿記憶的家園卻還是消逝。對拆遷戶來說，這是他們最傷痛的時刻。我建議市府善盡一切手段，消弭市民間的對立，平反拆遷戶遭受的汙名。

此刻真正的重點在弭平受拆遷戶的傷痛，站在市政高度給予他們真正的肯定和尊敬，而非加深他們人去家毀的傷痛。在行政措施上，我也希望市府能再評估，包括黃家樓梯的保存、後續安置和平反居民等工作的一切可行方案。

南鐵案至今，許多朋友在體制內外穿針引線，就是希望不要見到強制拆遷的情境。事已至此，面對拆遷戶的處境，我們所有人都應該展現最大的同理和尊敬，並盡最大努力消弭市民間的對立和拆遷戶遭受的污名。

▲台南市長黃偉哲表示，對林飛帆所言及想法，他表示尊重。

黃偉哲15日下午則回應表示，尊重林飛帆的想法，林在中央和在地方接觸到的民眾是不一樣的，南鐵地下化工程的需地單位及施工單位都是鐵道局，市府在7月以來的2個月間，已和黃家和陳家溝通很多次，將被拆遷者的訴求及民眾的心聲都轉答給鐵道局，不是市府沒溝通，地方政府還是以絕大多數的市民意見為依歸，當然林也是台南市民，市府也尊重台南市民的想法。

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