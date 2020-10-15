2020建築園冶獎台南喜獲25座大獎　黃偉哲與市民共享榮耀

▲2020建築園冶獎台南喜獲25座大獎，黃偉哲市長表示，與台南市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由高雄市建築經營協會主辦的「2020建築園冶獎」，15日於高雄舉行頒獎典禮，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、雲林縣長張麗善，及各得獎代表以及各大公協會貴賓齊聚一堂，黃偉哲要將獎牌、榮耀與市民分享，並期盼明年台南市能更精進。





台南市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標性意義的獎項，很榮幸參與有如建築業界華山論劍的盛會，也期待藉由互相切磋的平台，帶動建築與景觀界的精進。



本屆園冶獎台南市共25件公、私部門建築作品得獎，成果相當豐碩，黃偉哲開心提及，台南市能有如此優異的成績，是市府團隊與獲獎單位共同努力的成果，並期勉各單位持續精進，很高興能與市民共享這份榮耀。高雄市長陳其邁則是打趣表示，明年高雄與台南兩個城市再來PK得獎數量，輸的要請對方滷肉飯。



黃偉哲指出，未來南台灣整體發展中，台南、高雄、屏東、嘉義、雲林等城市，有許多共同合作發展的基礎與空間，台南市承載了四百年的歷史與記憶，從古城紋理到新世代城鄉發展街區市景之新舊交替、世代交錯，這樣豐富的文化底蘊下，期許台南成為一座尊重歷史脈絡紋理及都市發展兼容並蓄的宜居城市。





台南市都發局表示，今年台南市公部門有13件、私部門有12件作品榮獲肯定，獲得「公共建築景觀類」獎項殊榮分別是都發局「台南市中西區河樂廣場」、交通局「台南轉運站（兵配廠）」和「新營綜合轉運站」、地政局「長勝營區市地重劃工程─長勝公園」，以及水保局台南分局「白河區林子內心靈平台周邊環境改造工程」；獲得「校園建築景觀類」獎項，分別是學甲區東陽國民小學「東陽國小老舊校舍東棟教室拆除重建工程」和佳里區佳里國民小學「2017年佳里國小老舊校舍拆除重建工程」；而由都發局多年積極推動社區規劃師駐地輔導計畫，執行「台南市綠社區培力－2019年度綠芽扎根計畫」之環境整體規劃設計與改造成果更受到評審青睞，共有4處榮獲「社區文化景觀營造類」獎項，分別是柳營區「農農聚場」、「查畝營ㄟ後花園」、後壁區「新東有愛－關懷據點改造企劃案」，仁德區「生根•深耕「麻油間仔」。





台南市從公部門到民營企業，民間團體到個人全面動員一同參與環境改造活動與建設，未來市府團隊會持續深耕台南發展，穩紮穩打厚實市政基礎，建構一個「友善宜居、智慧永續」城市。

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