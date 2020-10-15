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南鐵東移拒遷戶遭強拆　時力喊話黃偉哲：別再笑到看不見人民的淚

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▲時代力量15日針對南鐵地下化東移案跟學甲爐碴案批評台南市政府。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▲時代力量15日針對南鐵地下化東移案跟學甲爐碴案批評台南市政府。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

記者蘇晏男／台北報導

交通部鐵道局13日凌晨發動奇襲，在大批警力戒護下，強拆台南鐵路地下化東移沿線最後的黃家與陳家兩戶。事隔一天，台南市長黃偉哲聲稱，台南市10年來平交道事故釀1384人死傷，而被罵影射被拆遷戶造成傷亡。對此，時代力量15日認為，政府在面對民眾質疑時，應謹慎、嚴肅地回應，別再笑到看不見人民的淚。

黃偉哲14日在臉書寫道，心碎平交道，在2011年至2020年期間，台南市鐵路平交道事故，共造成1384人死傷，這是1384個家庭的傷痕。感謝您支持鐵路地下化工程，讓台南人真正永保安康。事後，時代力量台南黨部批評，黃偉哲在施工正當性被質疑之際做出此番感謝，實則帶風向影射被拆遷戶造成傷亡，強拆民房還搞輿論追殺，嚴重失格。

時力台南黨部指出，黃偉哲15日凌晨3時半刪文，並表示發文造成不快非本意而致歉，重申市民等待鐵路地下化已久。然而同日上午，黃偉哲面對聲援學生返南鐵東移抗爭，還說：「不要忽略九成市民意見，應該去聲援香港。」

另外，時代力量也提到學甲爐碴案。他們指出，爐碴案已是全台矚目的案件，台南議會也請市府進行專案報告，但14日卻不見黃偉哲及副市長身影，而最為代表的副秘書長，甚至在會議開始時，表示要離席回市府批改公文。

因此，針對近日爭議不斷的台南市政府，時代力量認為，政府在面對民眾質疑時，應收起輕佻及傲慢的態度，謹慎而嚴肅地回應，別再笑到看不見人民的淚。

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