被20多間牙醫拒看！他痛到用生鏽鉗子拔牙　「拔1顆就後悔了」　

Dad, 42, pulls out front teeth with PLIERS after downing eight pints of Stellahttps://t.co/wOJYFYARD7 pic.twitter.com/EGbzA0OOIs — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 14, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國42歲男子薩維奇(Chris Savage)由於新冠肺炎疫情預約不到牙醫，牙痛多天的他無奈之下，只好用生鏽鉗子拔下2顆牙齒，恐怖過程讓他坦言，「這是我人生做過最可怕的事」，勸大家千萬不要輕易嘗試。

居住在漢普郡樸茨茅夫市(Portsmouth)的薩維奇，去年騎自行車出車禍害他掉了2顆牙，近來突然又感覺牙痛，然而他打了大約20多家牙醫診所都被拒絕，後來只好打英國醫療協助專線111求助，對方指示他去一間願意在疫期收新病患的診所，然而他聯絡該診所電話又被轉回111，最後還是無法成功看診。

受夠被踢皮球的薩維奇，最後決定幫自己拔牙，他一口氣喝了8罐啤酒，把自己灌醉後才有勇氣動手，然而拔了一顆就痛到不行，讓他相隔24小時才敢拔第二顆，「我也沒有辦法，沒有人願意用鉗子拔牙，而且還沒有麻藥」。

薩維奇表示，雖然過程中沒有流太多血，但過程已經足夠讓人恐懼，而且還有可能引發感染，「我當時完全沒想到衛生問題，一心只想快點解脫，結果牙一拔就立刻覺得『我正犯人生中最大的錯誤』，幸好10分鐘後感覺好很多，但我不敢再繼續拔。」

對於這起事件，英國國民保健署發言人回應，若民眾遇到類似問題，可向他們求助，經評估後若的確有緊急接受治療需求，會幫忙轉至有提供服務的醫療中心。

▼因為疫情無法就醫，男竟然自行拔牙。（圖／示意圖／視覺中國）

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