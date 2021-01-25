江蘇「進口櫻桃」核酸檢測陽性！　陸專家：用水清洗不會感染

▲進口櫻桃表面核酸檢測陽性。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫市梁溪區疾病預防控制中心上周五（22日）通報稱，本月21日在對進口食品展開常態化監測中，發現一份生產日期為2020年12月18日的進口車厘子（櫻桃）表面核酸檢測陽性，令網友嚇歪。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

此外，石家莊市橋西區疾控中心23日在橋西蔬菜批發市場的進口車厘子中也檢測出新冠病毒陽性，橋西區政府立即對果品經營區域予以封閉。

當晚和隔天凌晨，橋西區疾控中心對呈陽性攤位的果品批發部的人員、果品、物品、外包裝，以及環境進行第二次和第三次採樣，共採樣511份，經河北省疾病預防控制中心進行核酸單檢，結果均呈陰性。

對於吃水果會感染新冠肺炎引發關注，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，「保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短；核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性；只要我們注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。」

截至目前根據中國疾控中心公布的消息，目前並沒有發現因為食用進口冷藏食品而感染新冠肺炎的病例。

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