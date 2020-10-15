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10歲女童被養父母活活虐死　18公斤瘦到見骨「像大屠殺受害者」

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▲▼美國51歲男德蘭爾(Randall Abney)與44歲妻蘇珊(Susan Abney)，被控虐死10歲養女喬西(Josie Ann Abney)。（圖／達志影像／美聯社）

▲51歲男德蘭爾與44歲妻蘇珊，被控虐死10歲養女。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州10歲女童喬西(Josie Ann Abney)慘遭養父母德蘭爾(Randall Abney)與蘇珊(Susan Abney)活活虐死，全身是傷的她體重只有其他孩子的一半，且嚴重脫水導致醫生無法為她進行抽血，死狀被辦案警方形容宛如「大屠殺受害者」。

登特郡(Dent County)警方13日表示，10歲女童喬西2013年被養父母收養，3日下午6時半傳出吃飯時在家暈倒，被緊急送到塞勒姆(Salem)一間醫院急救，1小時後仍不幸身亡。醫生發現死者瘦到可以看到骨頭，體重僅18公斤，且全身上下充滿瘀傷，懷疑生前長期遭到虐待。

警方前往德蘭爾家中搜索，發現家中冰箱被上鎖，其餘食物也被放在兒童無法搆到的高處，而房間門被改成可以從外面反鎖的設計，死者房內地板上只放了床墊、燈以及衣物籃子。德蘭爾辯稱，他從來沒有把孩子鎖在房間過，門鎖是房子買來時就在，不過蘇珊坦承，門鎖是德蘭爾刻意更換並且有使用過。

蘇珊懊悔表示，她曾考慮帶喬西去看醫生，但沒有這樣做，「是我自己蠢，擔心外人會怎麼看我們」，德蘭爾則反駁，是喬西自己不願意吃飯。目前2人均被指控虐待兒童或疏忽導致兒童死亡的罪名，關押在監獄中等候29日開庭，若是罪成將面臨10至30年的刑期。

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