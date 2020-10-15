爭取文化部支持台南市文化建設　黃偉哲偕立委拜會李永得

▲台南市長黃偉哲偕同台南市立委郭國文、賴惠員、林宜瑾以及文化局長葉澤山，拜會文化部長李永得，爭取台南市文化建設經費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲為爭取台南市文化建設，10月14日特別北上至文化部，偕同台南市立委郭國文、賴惠員、林宜瑾以及文化局長葉澤山，拜會文化部長李永得，文化部相關司、處、局並於現場列席。

會中雙方就台南接下來的重大文化建設及台南城市400年等議題廣泛交換意見，李永得部長並表達對文化首都台南市相關建設全力支持之意。



台南市政府近年來持續協助魏德聖導演在台南籌拍《台灣三部曲》系列電影及其後續的園區計畫，惟因規模遠大，亟需文化部在中央大力支持。14日黃偉哲市長開宗明義就為該計畫請命，特別拜託李部長協助該案爭取國發基金專案核准，李部長也表達關心，表示將盡全力配合。



有關台南市政府擬推動設置「鹽分地帶文化中心」以及「台南傳統藝術傳習保存中心」，文化部同意支持先期規劃經費，後續並予支持。配合2024年台南即將邁入城市400年，李永得部長並特別囑咐文資局，支持協助市府有關普羅民遮城及熱蘭遮城「雙城」的再造歷史現場提案。另有關「岸內糖廠影視基地」第二、三期，影視司將予優先協助，支持倉庫群修復；「永康社教中心」整建升級案，部長則請藝術發展司協助推動。其它包括「新化演藝廳」及「歸仁文化中心」兩個後續擴充規劃，文化部也相當樂觀其成，將持續支持臺南市強化地方藝文場館的機能。



文化局表示，台南市後續文化建設著眼於「藝文創新需求」、「場館機能補足」及「區域均衡發展」，黃偉哲市長拜會李部長，有機會將目前市府規劃的重大文化建設提案予以說明，也獲得李部長高度認同及支持，成果可說相當豐碩。

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