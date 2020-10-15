21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

▲傅男騎車行經高雄車站，見妙齡女子身體不適，送醫後竟載往旅社性侵。（圖／記者陳建宇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

南部58歲傅姓男子2018年9月騎機行經高雄火車站，見21歲女子小玲（化名）疑似有心智障礙，又腹痛不適，先是假好心載人就醫，再將人帶到台南一家旅社性侵，隨後丟包高雄路邊，揚長而去。台南地院審理後，本月8日依乘機性交罪判處3年6個月徒刑。

判決書指出，傅男2018年9月17日下午3點多騎車經過高雄火車站，看到一名小玲疑似腹痛不適，默默站在路邊。他見狀上前關心，並將小玲帶往醫院看診，但隨後又將人載往台南市區。

當晚7點半，傅男帶著小玲投宿一家旅社，利用女方心智缺陷、不知抗拒，先是伸手猥褻，再強逼口交，最後性侵得逞。事後，傅男騎車將人丟包在高雄路邊，頭也不回離去，直到女方隔天報警，全案才曝光。

傅男到案時坦承，當時將人送到醫院後，醫生說小玲領有殘障手冊，而他也在女方皮夾看到相關證件，「（我看）她全身髒臭，我問她是否要休息、是否高興，她都只是回答『齁、齁』。」

經鑑定，小玲是中度智能障礙，領有殘障手冊。台南地院認為，根據以上供述，被告明顯知悉小玲智識程度較低，卻利用對方生理缺陷乘機性交，即便犯案後將人載回高雄，也僅是將人置於路邊，根本毫無關心可言，已對小玲身心家庭造成嚴重傷害。

法官考量，被告犯後坦承犯行，教育程度不高，而且經濟不穩、居無定所，還有未成年子女須撫養，但未與家屬達成和解，因此本月8日依乘機性交罪判刑3年6個月，全案仍可上訴。

▼台南地院。（圖／記者林悅攝）