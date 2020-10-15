林飛帆喊話黃偉哲：南鐵拆遷戶是市民不是敵人



▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台南警方強拆南鐵東移工程最後牴觸戶陳致曉住家，過程中和聲援的學生及民眾發生多次衝突，市長黃偉哲15日表示，學生更應該去聲援香港。對此，多年前曾參與反南鐵東移運動的民進黨副祕書長林飛帆評論，這幾天市長的言論，不僅無助對立緩解，更容易加深市民對拆遷戶的誤解。

林飛帆在臉書表示，南鐵居民這些年承受莫大的壓力，超乎一般人想像。最近，他們更是活在恐懼之中，擔憂隨時有人會來拆房子。無論過程為何，今天的結果就是他們犧牲了自己家園，為台南市換取一條地下化的鐵路。

林飛帆稱，他明白多數市民等待此建設的心情，自己也是台南人，但相信大多數市民也會認同，9年來拆遷戶所面臨的恐懼和焦慮，乃至犧牲的家園，這應該要得到最大的同理和尊敬。

林飛帆指出，一個城市的領導者，更應該如此，展現最大的同理，善盡一切溝通，思考各種可行的彌補措施，更重要的，用盡一切力量緩解市民間的對立。

林飛帆話鋒一轉表示，但這幾天無論是市長的臉書文字，甚至是今天面對聲援學生抗爭脫口：「不要忽略九成市民意見，應該去聲援香港。」他認為，這些不僅無助對立緩解，更容易加深市民對拆遷戶的誤解。

他表示，過去一年多來，自己曾經多次和長期關心南鐵的幾個朋友，包括台南市府內、交通部裡及民間的朋友，多次討論，並試著提供相關決策單位建議，包括如何弭平雙方的認知差距、平反居民長期被貼上阻礙城市發展的污名標籤、以及思考更多方案的可能性，諸如對建物記憶的保存方式、甚至是異地重建的可能。坦白說，成效並不好。

林飛帆說，進入體制之後，他很清楚自己的角色和這個身份所賦予的責任，在職務範圍內善盡體制內管道的努力就是他的工作。「但我想懇請黃市長容許我暫時僭越這個職務授權，以一個台南市民的身份向市長建議」。

林飛帆建議黃偉哲，在市政高度上，促成社會對拆遷戶的同理拆遷戶也是市民，不該被視作敵人；建議市府善盡一切手段，消弭市民間的對立，平反拆遷戶遭受的汙名，而非加深他們人去家毀的傷痛。

在行政措施上，林飛帆希望，台南市府能再評估，包括黃家樓梯的保存、後續安置和平反居民等工作的一切可行方案。林飛帆最後表示，許多朋友在體制內外穿針引線，「就是希望不要見到強制拆遷的情境，然而事已至此，「所有人都應該展現最大的同理和尊敬，並盡最大努力消弭市民間的對立和拆遷戶遭受的污名。」

