2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

▲南縣區漁會理事長李武龍、總幹事陳崇德歡迎大家前來共享漁產業文化的饗宴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

秋風起，鮮魚蝦貝正當季，採購與大啖肥美的海產在這裡！由南縣區漁會主辦的2020台南鮮漁產業文化活動，14日宣布決定10月31日在將軍區將軍漁港廣場盛大展開。

100桌漁特產品饗宴、漁產促銷、漁港逍遙遊、魚食文化料理達人秀、魚特產品展示、1000份海產粥免費品嘗、虱目魚丸製作試吃、漁業產業趣味競賽等琳瑯滿目的系列活動，理事長李武龍、總幹事陳崇德歡迎大家前來共享漁產業文化的饗宴。

李武龍表示，為提高民眾對台南在地漁業產業文化的參與，透過舉辦相關活動及競賽，讓民眾體驗認識，進而推展漁特產品行銷，提高漁民收益，藉以活絡漁村產業經濟，並推廣味鮮、價廉且物美的在地水產品，現場提供海產粥1000份免費供民眾品嘗，當天中午提供10道市價5000元漁特產品饗宴100桌，以推廣價2700元，自即日起開放民眾預訂。

李武龍指出，區漁會轄區漁村養殖的虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑、台灣鯛及鱸魚等魚種為素材，由家政班研發食魚文化食譜，並敦聘專業老師現場教學與提供試吃及結合傳統技藝；此外，為因應日益枯竭的漁業資源，藉由活動提供魚苗讓民眾施放，並可讓民眾體認對維護漁業資源的重要與保育觀念，以維續漁業的永續發展。為響應活動對每一參加魚苗放流民眾，贈送虱目魚肚1片，限量300份，送完為止。

陳崇德說，區漁會為促銷轄區漁產特提供具3章1Q安全認證漁產分別以：石斑魚1尾、白蝦1斤、去刺虱目魚1尾、魚丸1斤、魚肚1片為組合盛放於保麗龍箱，以1箱為單位限量100份做促銷，市價800元僅賣450元，讓遊客能買到CP值高的優質新鮮魚貨。

陳崇德表示，虱目魚三寶：去刺虱目魚1尾、魚丸1斤、魚肚1片，市價400元優惠價280元，購買2份550元再加贈保冷袋1只。虱目魚肚：200-250克1片賣100元買10送1，物超所值。虱目魚丸：1斤裝市價110元優惠價80元，購買兩包150元 ，數量有限，並有現場製作試吃活動。至於漁村傳統技藝體驗：帶領民眾體驗唱數魚苗、撒手網、綁螃蟹、虱目魚去刺、穿蚵串等傳統技藝。

・秋冬必備潤澤神物