台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲爐碴事件傳得沸沸揚揚，台南市議會14日進行學甲爐碴專案報告，國民黨團強調，資料顯示民進黨中執委郭再欽，2011年起4年間共收受60萬噸廢爐碴，民進黨中央部會只公布3萬多噸爐碴去處，台南市府輕罰7萬2，也驗不出爐碴毒，這樣的結果能服眾嗎？

國民黨團說，民進黨中央為何不公布其他50幾萬噸爐碴流向？是流向郭再欽他個人跟公司在學甲的50幾筆土地嗎？國民黨團要求環保局用金屬探測器全面檢驗，並用「全量分析法」重驗學甲底層爐碴，不能只驗表層；為徹底清查學甲爐碴，也檢舉馬姓地主6筆土地，請主席李文俊移送檢調深入追查。

李鎮國說，學甲爐碴事件發生在民進黨執政時代，但現任市長必須要概括承受，根據2015年嘉義縣調站資料顯示，明祥馨接受6家鋼鐵廠委託處理爐碴，卻沒依法處理爐碴以及再利用處理，郭再欽用人頭公司租地掩埋爐碴，爐碴成分應有更細部調查和檢驗，是否還有其他家廢棄物公司涉案，不能全推給司法，除了掩埋在農地的爐碴外，還有多少做成級配料或再生品外流，量有多少應掌握。

蔡育輝指出，郭再欽是民進黨的中執委，從2011年起到2015年間共收受6家鋼鐵廠商60多萬噸爐碴，為何民進黨中央只公布3萬噸爐碴去處，其餘的50幾萬噸爐碴去處呢？環保局目前輕罰7萬2，社會能認同這種破壞政府形象和公務員的做法嗎？而且環保局開挖農地檢驗鋅鉻都無超標，誰信啊？下大雨，爐碴毒素都進入底層，環保局只檢測汙染農地的廢棄物和混和廢棄物的表層土壤，這是誤導檢察官的做法，他要求採用「全量試驗分析法」，重新檢驗最底層。

蔡淑惠表示，2008年起就規定爐碴不能在農地掩埋，根據資歷顯示地政局在2015年依法開罰，接下來的2016年至今，為何不繼續開罰，直到今年地檢署偵辦開挖，整起事件才為外界深入了解，環保局輕罰，地政局也可以依法開罰，可是地政局卻說一行為不二罰，對於這種嚴重而汙染農地，危及市民食安和健康的事件，一事不二罰的藉口大家無法接受。

王家貞痛批，萊豬肉+爐碴米=無敵台南小吃肉燥飯，整起爐碴事件受傷害的不只是台南市政府，更重創台南小吃和台南農地作物品質，民進黨執政甚麼事都交代不清，市府作為無法讓議會和人民有信心，大家都關切六十萬噸爐碴流向，民進黨中央卻只公布3萬噸，台南市環保局針對這3萬多噸進行清查，已開挖1萬多噸，完成3分之1，希望今年底能完成清查。

林美燕指出，這次爐碴事件凸顯廢棄物清理法已不合時宜，應該修法，為了萊克多巴胺美豬食安法都能從4百萬開罰到2億，為何廢棄物清理法不能？若中央無法修法，地方自治法也要自力更生。

林燕祝更指出，她在2015年接受民眾陳情就跟市府提出檢舉，局處互踢皮球什麼都查不出來，為何今年被挖出爐碴？明祥馨和郭再欽名下有50幾筆土地，郭個人有30幾筆，9筆公司名義，為何買這麼多土地，農業局和地政局查出了甚麼？外界觀瞻非常差，環保局應用雷達進行探測，她也正式檢舉馬姓地主1737、1749、1751、1752、1753、1755共6筆土地，請主席移送檢調深入調查。

方一峰和曾培雅議員也認為輕罰7萬2真的不合理，台南市政府處理爐碴流向態度太消極，是否是感受到巨大壓力？請市府全力追查爐碴流向，並預防類似事件再發生。

環保局長謝世傑答詢，郭再欽是收受7家鋼鐵業者爐碴，2011年到2015年間共處理60萬噸，因為中央部會公布的爐碴資料有限，只能從2013年資料顯示的3萬多噸開始查起，已追查到1萬多噸，完成3分之1，目前檢驗結果爐碴無毒。

・秋冬必備潤澤神物