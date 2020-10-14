　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲爐碴事件傳得沸沸揚揚，台南市議會14日進行學甲爐碴專案報告，國民黨團強調，資料顯示民進黨中執委郭再欽，2011年起4年間共收受60萬噸廢爐碴，民進黨中央部會只公布3萬多噸爐碴去處，台南市府輕罰7萬2，也驗不出爐碴毒，這樣的結果能服眾嗎？

國民黨團說，民進黨中央為何不公布其他50幾萬噸爐碴流向？是流向郭再欽他個人跟公司在學甲的50幾筆土地嗎？國民黨團要求環保局用金屬探測器全面檢驗，並用「全量分析法」重驗學甲底層爐碴，不能只驗表層；為徹底清查學甲爐碴，也檢舉馬姓地主6筆土地，請主席李文俊移送檢調深入追查。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李鎮國說，學甲爐碴事件發生在民進黨執政時代，但現任市長必須要概括承受，根據2015年嘉義縣調站資料顯示，明祥馨接受6家鋼鐵廠委託處理爐碴，卻沒依法處理爐碴以及再利用處理，郭再欽用人頭公司租地掩埋爐碴，爐碴成分應有更細部調查和檢驗，是否還有其他家廢棄物公司涉案，不能全推給司法，除了掩埋在農地的爐碴外，還有多少做成級配料或再生品外流，量有多少應掌握。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，郭再欽是民進黨的中執委，從2011年起到2015年間共收受6家鋼鐵廠商60多萬噸爐碴，為何民進黨中央只公布3萬噸爐碴去處，其餘的50幾萬噸爐碴去處呢？環保局目前輕罰7萬2，社會能認同這種破壞政府形象和公務員的做法嗎？而且環保局開挖農地檢驗鋅鉻都無超標，誰信啊？下大雨，爐碴毒素都進入底層，環保局只檢測汙染農地的廢棄物和混和廢棄物的表層土壤，這是誤導檢察官的做法，他要求採用「全量試驗分析法」，重新檢驗最底層。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，2008年起就規定爐碴不能在農地掩埋，根據資歷顯示地政局在2015年依法開罰，接下來的2016年至今，為何不繼續開罰，直到今年地檢署偵辦開挖，整起事件才為外界深入了解，環保局輕罰，地政局也可以依法開罰，可是地政局卻說一行為不二罰，對於這種嚴重而汙染農地，危及市民食安和健康的事件，一事不二罰的藉口大家無法接受。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞痛批，萊豬肉+爐碴米=無敵台南小吃肉燥飯，整起爐碴事件受傷害的不只是台南市政府，更重創台南小吃和台南農地作物品質，民進黨執政甚麼事都交代不清，市府作為無法讓議會和人民有信心，大家都關切六十萬噸爐碴流向，民進黨中央卻只公布3萬噸，台南市環保局針對這3萬多噸進行清查，已開挖1萬多噸，完成3分之1，希望今年底能完成清查。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕指出，這次爐碴事件凸顯廢棄物清理法已不合時宜，應該修法，為了萊克多巴胺美豬食安法都能從4百萬開罰到2億，為何廢棄物清理法不能？若中央無法修法，地方自治法也要自力更生。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝更指出，她在2015年接受民眾陳情就跟市府提出檢舉，局處互踢皮球什麼都查不出來，為何今年被挖出爐碴？明祥馨和郭再欽名下有50幾筆土地，郭個人有30幾筆，9筆公司名義，為何買這麼多土地，農業局和地政局查出了甚麼？外界觀瞻非常差，環保局應用雷達進行探測，她也正式檢舉馬姓地主1737、1749、1751、1752、1753、1755共6筆土地，請主席移送檢調深入調查。

▲台南市議會進行學甲爐碴專案報告，國民黨團求用「全量分析法」重驗學甲爐碴，並請檢調查馬姓地主6筆地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰和曾培雅議員也認為輕罰7萬2真的不合理，台南市政府處理爐碴流向態度太消極，是否是感受到巨大壓力？請市府全力追查爐碴流向，並預防類似事件再發生。

環保局長謝世傑答詢，郭再欽是收受7家鋼鐵業者爐碴，2011年到2015年間共處理60萬噸，因為中央部會公布的爐碴資料有限，只能從2013年資料顯示的3萬多噸開始查起，已追查到1萬多噸，完成3分之1，目前檢驗結果爐碴無毒。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
整理房間翻出123年前契約！驚見「大日本帝國」
正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網全暴動　本尊曝光啦
早期難發現！醫曝「癌中之王」超高死亡率…6高風險群要小心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

中職／潘威倫2000局史上第1人　感謝身後無名英雄

邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開

酒醉女倒路邊！2男擄人上車...狂扯皮、內褲「強行嘿咻」　下場慘曝

整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」

中職／詹智堯3安5打點　樂天13比6打敗統一中止3連敗

男子為拍美照摔下峽谷　警察到場一看：怎麼有2具屍體

正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網暴動　本尊曝光啦

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

台南國慶焰火高掛破爛白旗

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天掛急診

水情吃緊　桃園實施夜間減壓供水

新北表揚特優里長及績優民政人員

「每天來回160公里」受訓　她結訓大喊：我做到了

兒子意外遭人砍死市議會慰問

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

澳華僑為子求神帽　添油香百澳元

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

桃園國際風箏節　空中「星際箏霸戰」

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

更多熱門

相關新聞

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

秋風起，鮮魚蝦貝正當季，採購與大啖肥美的海產在這裡！由南縣區漁會主辦的2020台南鮮漁產業文化活動，14日宣布決定10月31日在將軍區將軍漁港廣場盛大展開。

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

台南市發放防疫出勤獎勵金

台南市發放防疫出勤獎勵金

關鍵字：

台南藍軍全量分析法學甲爐碴檢調

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面