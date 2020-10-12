愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

▲愛丁堡大學學生收到已經過期一個禮拜的麵包。（圖／翻攝自Instagram／pollockprisoner）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）因疫情隔離在校住宿生，卻遭到大多數學生批評是「監獄」，校方根本沒有在意學生權益，不僅沒有按時給學生供餐，讓許多學生甚至空腹兩天，還完全不顧忌宗教因素，甚至給穆斯林學生「火腿三明治」。

學生們以「英國最貴的監獄」來稱呼大學宿舍，即便在支付了7000英鎊給校方後，食物仍然時有時無，且內容就像10歲小學生外帶到學校的午餐，多是柳橙或麵包。

▲照片中可以看見學校供給的食物實在不討喜。學生表示，已經超過兩天沒收到任何食物送來。。（圖／翻攝自Instagram／pollockprisoner）



愛丁堡大學校方被指責，即便學生已經明確表示過對堅果過敏，校方仍然一股腦地送來有杏仁的麵包。還有穆斯林學生皮科克（Leila Peacock）收到豬肉食品，「在隔離的四天中，我有兩天都收到火腿三明治或培根口味的洋芋片。」

經濟系學生貝莉（Tess Bailie）自己還創了一個IG帳號「英國最貴監獄」（The UK's Most Expensive Prison），收集所有在苦難中的學生抱怨，匯集成貼文公開給外界知道，「我認為提供食物應該沒那麼難，但到目前為止令人失望。」

▲學生拍下宿舍儲藏室糟糕的衛生環境。（圖／翻攝自Instagram／pollockprisoner）



除了食物供應問題，宿舍的衛生環境也令人擔憂。有學生拍下宿舍儲藏室的噁心畫面，只見兩隻死老鼠就倒在地上發臭，四周都是老鼠屎；也有學生用衛生紙清潔水龍頭，卻發現滿滿都是鐵鏽與污垢，而他已經喝這個水龍頭的水三天了。

家長顯然也成為抱怨的一方，「我只是認為，他們像賤民一樣被對待，這令人非常沮喪，但大學方面沒有人在意這件事。為人父母，這就是我們的感受，他只有18歲的年紀，我很擔心。」