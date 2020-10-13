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中油大林廠水下作業1潛水員失蹤　輸氣管脫落！搜救21hrs仍無消息

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▲▼中油大林廠工安意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中油大林廠工安意外，空勤總隊直升機持續搜索失蹤的曾姓潛水員。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中油大林煉油廠12日上午9點多進行浮箱排水作業，一名曾姓潛水員在高雄二港口外海的中油3號浮筒海域進行下水作業，疑似輸氣管脫落，造成曾姓潛水員失蹤，目前中油及海巡隊仍持續搜救中。

中油大林廠表示，台灣港灣公司在12日上午9點30分到達中油大林廠外海第3號浮筒進行水下設備浮箱脫離工作，中午12時18分由第三組陳姓潛水員及曾姓潛水員下水準備進行浮箱排水作業。12時35分吊船人員發現曾姓潛水員的輸氣管線甩管脫落，隨即通知水下的陳姓潛水員。陳姓潛水員表示，約10分鐘前曾請曾姓潛水員至水面吊船上拿取工具。

▲▼中油大林廠工安意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲港灣公司吊船與工作船。（圖／記者許宥孺翻攝）

岸上工作人員立即進行周邊搜尋，包括孫姓主管也下水2次，並於13時13分表示，3號浮筒水下周遭沒有曾姓潛水員的蹤跡，立即通報海巡署協尋，下午2點15分出動4艘警艇加入搜救。陸續還有空勤總隊直升機、海巡高雄號、港務局高雄監控中心拖船也投入協尋作業，直到晚間9點仍未發現曾姓潛水員蹤跡。

中油大林廠表示，13日上午8點，有5艘工作船陸續出海，相關單位也陸續投入搜救工作，包刮港灣公司也派出潛水員到事發地，第3號浮筒進下水下搜尋。

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