批蔡英文假論文挨告　彭文正首出庭念答辯狀「自請求處死刑」

▲彭文正遭蔡英文提告妨害名譽，庭中除自嘲罪狀滿滿，還於最後請求檢方量處死刑 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

台大法律系名譽教授賀德芬、前台大新研所長彭文正、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆3人，在總統大選期間，質疑蔡英文的博士論文有假，蔡英文除多次澄清外，先後控告3人涉嫌妨害名譽罪。台北地檢署14日上午首度傳喚賀、彭出庭，彭準時報到，賀拒絕出庭。而據了解，彭當庭並未回答檢察官任何問題，僅宣讀答辯狀，最後更直接以被告身分，請檢察官具體求處死刑。

2019年8月29日，賀德芬在立院召開記者會，公布林環牆的獨立調查報告，指控蔡英文沒有在1984年完成英國倫敦政經學院的博士論文、沒有取得學位；9月份，蔡英文與總統府多次出面說明取得學位的時程，並出示博士論文原稿供外界檢視。

蔡英文除了澄清質疑外，也在9月4日狀告賀德芬、林環牆妨害名譽，9月12日再加告彭文正，台北地檢署14日首度開庭，並傳喚賀、彭分別開庭訊問，不過賀拒絕出庭，而彭開庭結束後，也與其他人來到台大校友會館舉行記者說明會，質疑本案「長達406天才第一次開庭調查。檢調系統變成總統學歷醜聞的遮羞布嗎？」

記者會上，彭文正坦言在應訊過程中，他對於檢察官的訊問一概不回答，後續便直接宣讀他準備好的答辯狀，「被告彭文正詆毀國家元首，誆稱蔡英文於1984年未完成並繳交博士論文；《政經關不了》天天抨擊蔡英文假博士假論文，至今超過450集，從無一天間斷，開播至今一年半期間共累計8600萬人收看，觸及全球6.6億人口，影響蔡英文名譽甚鉅」，最後更直接表示，「基於以上羅列之積極犯意，及變本加厲知犯後態度，請檢察官具體求處死刑，以昭炯戒，以彰國法。」

彭文正辯護律師表示，之所以在答辯狀中宣稱自己罪刑重大，目的其實是為了讓檢察官能起訴，因為只有起訴才能傳喚到蔡英文查明真相；而對此彭也自嘲，很少有被告坦承所有犯罪事實後還求處死刑的。

另賀德芬則氣憤指出，台北地檢署將與她毫無關係的15個案件併案處理，將她列為被告，讓她莫名承受各項罪名，又北檢先前寄來的傳票中，除並列15件案號於備註欄外，文句語意未曾完結，不能理解其真意，完全不符法定公文要件，由於難辨真偽之虞，故她選擇不出庭應訊。

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