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她收2000元賣預付卡門號　「不知對方是應召站」判無罪

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智慧型手機。（圖／達志影像）

▲甘姓女子以2000元代價將預付卡門號賣給應召站媒介色情且供不特定人士做使用。（圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名甘姓女子以收取2000元售出預付卡門號，遭應召站用來媒介色情，經檢方偵辦，她依幫助圖利媒介性交罪起訴。對此甘女辯稱，不曉得門號被拿出做應召集團媒介性交易。法官則認為，大部分人都認定詐騙集團才會使用人頭門號，少數人知道應召站也會用人頭門號犯罪，故採信甘女辯解，判她無罪，可上訴。

甘女於去年12月13日向遠傳電信申請一張預付卡門號，並交個一位「譚大哥」，不料該門號卻遭應召集團作為刊登「發現一隻超級卡哇伊的小可愛缺錢下海了，哪位哥哥好心幫幫忙…」的性交易廣告時，且供不特定人聯繫使用。警方並於同月26日在台中汽車旅館佯裝成男客，當場查獲應召女子蔡女，根據蔡女供詞與通聯記錄和本門號申請書，檢察官認甘女協助媒介應屬實。

對此甘女表示確實有將門號交給一位「譚大哥」作使用，但門號是預付卡，申請時僅付300元並不是有價值的財物，而且用戶需要在啟用後的有效期間內儲值，才可以繼續保留該門號繼續使用，如果一旦預付金額使用完畢未再加值，該門號就無法使用，強調將門號交付他人並不代表有幫助他人犯罪之意。

法官認為，新聞常報導詐欺集團會使用人頭門號，且為檢警積極查緝、宣導，至於應召集團也會使用人頭門號一事則較少人知道，無法認定一般人都能認識到門號可能會遭應召集團不法使用。

判決指出，甘女否認有賣預付卡門號，而且檢察官無法證明「被告取得2000元與交付本案門號間的關聯性」，以及「譚大哥」是否為應召集團成員之一，認定甘女犯罪罪證不足，判決無罪。

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