男大生論壇包養區「上傳一張照片」秒GG　網站一句話救了他

記者黃翊婷／綜合報導

彰化林姓男大生去年7月8日在網路論壇的「包養區」上傳裸露下體的照片，被網路巡邏員警發現後，挨告觸犯刑法第235條第1項散布猥褻圖片罪嫌。不過，彰化地院法官認為，該網站入口有標示未滿18歲之人不得進入，足認已經採取相當的隔離措施，最終判林男無罪，全案仍可上訴。

▲林姓男大生上傳「一張照片」差點觸犯刑法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，林男2019年7月8日晚間8時許在家中透過手機上網，並登入某論壇網站，接著就在網站內張貼自己的裸照；網路巡邏員警發現後，先是透過通訊軟體「WeChat」接觸，確認他真的有上傳不雅照片，隨即展開調查。

彰化地檢署檢察官認為，林男有散布猥褻照片的犯意，他在網站張貼可供不特定人瀏覽的不雅照片，因此認定涉犯刑法第235條第1項散布猥褻圖片罪嫌，訊後依法起訴。

不過，彰化地院法官認為，林男的照片是上傳至論壇「包養區」的主頁，網頁入口刊有警語，「年滿18歲的網友方可進入，未滿18歲謝絕進入」，與一般網路所見網站的設置措施相同，既然網頁充分揭露所播送的影像訊息為限制級性資訊，且標示未滿18歲不得進入，隔絕未成年人或一般不接受猥褻性資訊內容的人觀覽的可能，足認已有採取相當的隔離措施，符合大法官釋字第617號所要求的「適當安全隔絕措施」，自難以刑法第235條第1項之散布猥褻圖片罪相繩，最終判他無罪，全案仍可上訴。