泳衣辣妹伸手想摸…他一把跳起推開！房間燈下秒超詭異亮起

▲阿義、阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

男子「阿義」（化名）和「阿宏」（化名）是一間養生館的實際負責人、現場負責人，但兩人卻媒介、容留女子在該處為男客從事半套性交易，並從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判兩人3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義為該養生館的實際負責人，而他以時薪150元的酬勞，聘請阿宏做為現場負責人，但兩人卻共同基於意圖使成年女子，與他人為猥褻行為，而容留及媒介以營利之犯意聯絡，讓一名女子在該處為不特定男客從事半套性交易。

每次性交易時間為90分鐘1000元，其中600元由小姐獲得，另外400元則由阿義取得。對此，養生館詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客假意到該處消費，而穿著泳衣的小姐按摩到一半時，準備要觸碰警方生殖器進行半套性交易時，警方則當場表明身分，而在此時包廂內的緊急燈也剛好亮起。

對此，法官認為，兩人意圖使成年女子與男子為猥褻行為，而媒介、容留，破壞社會善良風俗，敗壞社會風氣，惟念2人犯後坦承犯行，態度尚可，在審酌2人的智識程度、家庭經濟狀況等之後，依共同犯圖利容留猥褻罪，處以有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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