超可怕！南港舊公寓遭陌生男嘴叼尖刀闖入　警方火速將人逮捕

▲陌生男子右手拿把鋒刃刀左手拿著手電筒左探右探令人看了相當害怕。（圖／民眾張小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

台北市南港一處社區住戶12日大白天竟遭陌生人闖入家中，這名陌生人相當囂張手上拿著點燃的菸，直接熟門熟路進臥室，途中還走出來查看，嘴裡叼著一把銳利的刀，總共待了16分鐘，住客昨日(13日)至警局報案，警方目前鎖定特定人士已將人逮捕到案。



張小姐向《ETtodaty新聞雲》記者表示他們搬到租屋處才5個月，12日先生下班回家發現家裡大門沒反鎖，以為是自己忘記了，因為平常夫妻出門都會將門反鎖四段再出門。但沒想到從陽台進客廳的紗窗門也遭打開，先生本想說可能是家中養的貓咪調皮打開了，於是查看監視器看是哪隻貓，卻驚人發生竟有陌生男子拿著菸闖入！先生也趕緊打電話給她。

先生跟她通完電話後趕緊撥打給房東詢問，想說可能是房東的家屬或事前房客之類的，經過確認後，房東卻表示完全不認識這個人。她下班與同事討論家裡好像遭闖空門，邊打開手機看監視器影片走到捷運站，但真的嚇傻了！因為這名闖空門的男子，竟拿著刀...，張小姐：「很難想像萬一當下只有她和一歲的女兒在家怎麼辦才好？」

張小姐今日出面表示，目前承租的是非常舊的公寓了，一樓大門都壞到沒在關也沒鄰居想修理的那種老公寓，但實在太相信台北市治安良好了，沒想到會發生這種事情。也表示房東太太有打電話來關心，現在的房東太太是輾轉繼承，他們從沒住過，原本的老屋主已過世，過去曾經借給親戚之類的，這是她第一次租給外人並表示真的不認識影片中的人。

這名不速之客在家待了長達16分鐘，家中完全沒有任何東西遭竊，連放在櫃子上的振興券也沒被偷，張小姐夫婦昨（13日）也趕緊向警方備案，目前南港分局也火速將人逮捕到案，會釐清到底為何要持刀闖空門，但卻什麼都沒偷走，種種疑雲得等做完筆錄揭曉。

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獨／監視器驚現恐怖影像！陌生男嘴叼尖刀闖入家中 閒逛16分鐘

