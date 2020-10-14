一刀穿心斃命！酒後殺人竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命嗎？

▲警方在案發2小時後，在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名陳姓男子一刀刺入胡姓男子的心臟斃命，竟被法官裁定「無保請回」。對此，桃園地檢署感嘆「人命不如狗命」嗎，因虐死一條狗的被告還得交保，殺人被告竟無保請回。檢方認為，被告犯案後有棄車前往他處行為，有逃亡事實，依法提起抗告。

據了解，行兇的陳男（46歲）與死者（45歲）都是工人，雙方曾因敬酒問題起口角，陳不滿胡常以輕視語諷刺他，甚至當面被嗆「你算什麼咖、沒資格跟我敬酒」，讓他在朋友間很沒面子，兩人為此曾發生多次衝突。

國慶日凌晨1時多，陳嫌在平鎮南豐路的一間快炒店，遇上在吃飯的胡男，沒想到他居然回家拿折疊刀，再折回熱炒店，一刀朝對方左胸刺入心臟後逃逸。

▼胡男中刀後血流滿地，友人發現趕緊報警與叫救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

胡男被送醫急救，仍於當天凌晨2時40分許宣告不治。警方據報後，根據現場附近監視畫面鎖定陳男涉有重嫌，2小時內在中壢區某家按摩店找到呼呼大睡的陳到案。

檢方以陳男有逃亡、犯下本刑最輕5年以上重罪，依殺人罪嫌將陳聲押。桃園地院法官以陳的酒後行為無法預知行為結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，11日裁定無保請回並限制住居。

▼警方起獲陳男作案用的折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼陳男被警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，檢方表示，法官審理後，雖認被告涉犯殺人罪嫌重大，但考量其是在飲酒後犯案，且認為其前往按摩店並非標準躲避刑責手法，難認有逃亡之虞，於是諭知限制住居釋放。

桃檢認為，依現場相關事證，陳男於行兇後有棄車轉搭計程車前往養生館之舉，顯見其當時意識狀況，並未達到心神喪失或精神耗弱程度；加上其有棄車前往他處之行為，有逃亡之事實，依法提起抗告。《自由時報》報導，檢方也感嘆，虐死一條狗的被告還得交保，殺人被告竟無保請回，難道人命不如狗命嗎？