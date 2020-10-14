酒後衝動非故意！他一刀刺死人竟無保請回　死者哥：法官怎會這樣

▲胡男中刀後血流滿地，友人發現趕緊報警與叫救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名陳姓男子向胡姓男子敬酒時，被嗆「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」，他耿耿於懷事後竟持摺疊刀一刀刺死對方。法官則以陳酒後一時衝動，並非故意犯，裁定後無保請回。這讓死者哥哥無法接受，他認為，弟弟遭一刀斃命，好好的一個人被殺死了，法官怎會做出這種判決？以後要如何再相信司法？而檢方表示將提抗告。

平鎮警分局指出，10日凌晨1時52分，46歲的陳男酒後經過平鎮區南豐路某家快炒店前，發現45歲的胡姓男子轎車停放店前，到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒；陳先以甩棍攻擊胡，兩人扭打後現場一片混亂，被友人拉開時，發現胡以手捧住左胸處倒在地上、血流滿地，驚覺胡被陳以刀子猛刺一刀。而陳行兇後逃逸無蹤。

▼警方在案發2小時後，在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼陳男被警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾姓友人報警並找來救護車將胡男送醫急救，經搶救後仍宣告不治。警方據報後，根據現場附近監視畫面鎖定陳男涉有重嫌，2小時內在中壢區某家按摩店找到呼呼大睡的陳到案。

據指出，行兇的陳男與死者都是工人，雙方曾因敬酒問題起口角，陳不滿胡常以輕視語諷刺他，甚至當面被嗆「你算什麼咖、沒資格跟我敬酒」，讓他在朋友間很沒面子，兩人為此曾發生多次衝突。

▼警方起獲陳男作案用的折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方以陳男有逃亡、犯下本刑最輕5年以上重罪，依殺人罪嫌將陳聲押。桃園地院法官以陳的酒後行為無法預知行為結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，11日裁定無保請回並限制住居。對此，桃檢強調將提出抗告。

《自由時報》報導，死者哥哥對法官的裁定很無奈又驚訝，他說，陳男預藏兇刀，將弟弟一刀斃命，這不是過失殺人；好好的一個人被殺死了，兇嫌卻無保請回，如今要如何讓他再相信司法，法官怎麼會這樣？他想問法官，是基於哪條法律做出裁定？