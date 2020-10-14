　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後衝動非故意！他一刀刺死人竟無保請回　死者哥：法官怎會這樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後趕緊報警與找救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲胡男中刀後血流滿地，友人發現趕緊報警與叫救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名陳姓男子向胡姓男子敬酒時，被嗆「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」，他耿耿於懷事後竟持摺疊刀一刀刺死對方。法官則以陳酒後一時衝動，並非故意犯，裁定後無保請回。這讓死者哥哥無法接受，他認為，弟弟遭一刀斃命，好好的一個人被殺死了，法官怎會做出這種判決？以後要如何再相信司法？而檢方表示將提抗告。

平鎮警分局指出，10日凌晨1時52分，46歲的陳男酒後經過平鎮區南豐路某家快炒店前，發現45歲的胡姓男子轎車停放店前，到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒；陳先以甩棍攻擊胡，兩人扭打後現場一片混亂，被友人拉開時，發現胡以手捧住左胸處倒在地上、血流滿地，驚覺胡被陳以刀子猛刺一刀。而陳行兇後逃逸無蹤。

▼警方在案發2小時後，在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方2小時後在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼陳男被警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾姓友人報警並找來救護車將胡男送醫急救，經搶救後仍宣告不治。警方據報後，根據現場附近監視畫面鎖定陳男涉有重嫌，2小時內在中壢區某家按摩店找到呼呼大睡的陳到案。

據指出，行兇的陳男與死者都是工人，雙方曾因敬酒問題起口角，陳不滿胡常以輕視語諷刺他，甚至當面被嗆「你算什麼咖、沒資格跟我敬酒」，讓他在朋友間很沒面子，兩人為此曾發生多次衝突。

▼警方起獲陳男作案用的折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方起獲作案用之折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方以陳男有逃亡、犯下本刑最輕5年以上重罪，依殺人罪嫌將陳聲押。桃園地院法官以陳的酒後行為無法預知行為結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，11日裁定無保請回並限制住居。對此，桃檢強調將提出抗告。

《自由時報》報導，死者哥哥對法官的裁定很無奈又驚訝，他說，陳男預藏兇刀，將弟弟一刀斃命，這不是過失殺人；好好的一個人被殺死了，兇嫌卻無保請回，如今要如何讓他再相信司法，法官怎麼會這樣？他想問法官，是基於哪條法律做出裁定？

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長案槍手「真正老大」曝　律師竟是煙霧彈！iPhone揭精心
謝忻新歡曝光！走出阿翔不倫戀　公園私會「奧迪熟男」直擊
iPhone 12台灣週五開放預購　全系列售價曝光！2390
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中高雄黑幫大亂鬥！老大賭贏800萬續攤被拒　砸店小弟遭斷手錄影

假徵女模真騙炮！渣男「先審裸照」逼5女就範：跟朋友一起要加錢？

一刀穿心斃命！酒後殺人竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命嗎？

酒後衝動非故意！他一刀刺死人竟無保請回　死者哥：法官怎會這樣

館長案槍手「真正老大」曝　律師竟是煙霧彈！iPhone揭精心套路

安永會計資深經理涉扮商業間諜　狹帶千萬元資料跳槽敵營獲交保　

三寶撞騎士「驚悚推火球」！強飆3km車頭全面燒毀　影片曝光

高鐵買票…大媽怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決出爐

討論口罩禁令罵人小孬孬　「以核養綠」黃士修被訴

全球知名安永集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　檢調3路搜索約談

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

台中高雄黑幫大亂鬥！老大賭贏800萬續攤被拒　砸店小弟遭斷手錄影

假徵女模真騙炮！渣男「先審裸照」逼5女就範：跟朋友一起要加錢？

一刀穿心斃命！酒後殺人竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命嗎？

酒後衝動非故意！他一刀刺死人竟無保請回　死者哥：法官怎會這樣

館長案槍手「真正老大」曝　律師竟是煙霧彈！iPhone揭精心套路

安永會計資深經理涉扮商業間諜　狹帶千萬元資料跳槽敵營獲交保　

三寶撞騎士「驚悚推火球」！強飆3km車頭全面燒毀　影片曝光

高鐵買票…大媽怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決出爐

討論口罩禁令罵人小孬孬　「以核養綠」黃士修被訴

全球知名安永集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　檢調3路搜索約談

士林百年家族起底！一根扁擔挑出五金事業　第5代超帥接班人曝光

台中高雄黑幫大亂鬥！老大賭贏800萬續攤被拒　砸店小弟遭斷手錄影

「不適任校長」被派當老師！言語霸凌「拗學生做公關品」丟職務

張綱維移情空姐！　韋汝分手後零緋聞…閨密爆「苦等孩子爸回頭」

假徵女模真騙炮！渣男「先審裸照」逼5女就範：跟朋友一起要加錢？

一刀穿心斃命！酒後殺人竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命嗎？

川普欽點大法官　巴瑞特拒就健保等議題表態：墮胎合法並非不會被推翻

韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

嘎嘎退團「砍4萬IG重練」下場慘！　咖啡店打工、領上班族薪水近況曝

名檢變門神！劉承武遭控「護航建商」咆哮槓住戶　暴走影片曝光

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

社會熱門新聞

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

現役特戰兵搶劫　遭退役學長暴打

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

館長案「律師竟是煙霧彈」　劉丞浩真正老大曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

三寶車禍「推火球」　飆3km肇逃

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

買票怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決曝

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

獨／監視器驚現恐怖影像！男嘴叼尖刀闖家閒逛

酒後衝動非故意！嫌竟無保請回　死者哥：法官怎會這樣？

更多熱門

相關新聞

酒後一刀穿心斃命竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命？

酒後一刀穿心斃命竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命？

桃園市一名陳姓男子一刀刺入胡姓男子的心臟斃命，竟被法官裁定「無保請回」。對此，桃園地檢署感嘆「人命不如狗命」嗎，因虐死一條狗的被告還得交保，殺人被告竟無保請回。檢方認為，被告犯案後有棄車前往他處行為，有逃亡事實，依法提起抗告。

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

桃園婚宴會館資產淪法拍　停車位、公設打58折仍流標

桃園婚宴會館資產淪法拍　停車位、公設打58折仍流標

退休聖地在哪裡？台南、桃園各有支持者　專家：首選熟悉地

退休聖地在哪裡？台南、桃園各有支持者　專家：首選熟悉地

母女夜宿總統府紀念碑廣場　國慶典禮前遭抬離

母女夜宿總統府紀念碑廣場　國慶典禮前遭抬離

關鍵字：

法官桃園

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

子瑜「眼皮上一條線」　詭異眼妝韓網崩潰

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全到齊

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面