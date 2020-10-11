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獨／甜美OL趴桌午睡…總經理一見秒興奮「掏槍把玩」喊：享受快感

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▲▼女人,女性,睡眠,睡覺。（圖／pixabay）

總經理趁女員工午休趴睡，竟在一旁露鳥把玩，辯享受不知道的快感。示意圖。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

某精密加工廠賴姓總經理，趁女員工小婷（化名）中午在關燈的辦公室趴在桌上午休時，竟先後2次在她旁邊掏出小弟弟把玩，「享受別人不知道、沒看到的快感」。殊不知，小婷早就用手機錄下，報警提告。賴男遭起訴後只好認罪，台中地院依2個公然猥褻罪判他罰金1萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，38歲賴姓男子本身是一家專做外銷的精密加工製造廠商的總經理，該公司更得過金手獎殊榮。其辦公室平時約有10多名員工出入辦公，而小婷則是該公司女員工，雖是有孩子的媽，但長相甜美，與賴男在同一辦公室工作。

賴男在今年4月15日中午辦公室午休時，趁小婷正趴在桌上午睡，竟跑到她座位旁拉開褲子拉鍊，掏出小弟弟把玩得逞。賴男食髓知味，同月20日中午同一時間，又在午休中的小婷旁掏出小弟把玩。小婷發現有異，十分鎮定地裝睡，偷偷用手機錄下這驚人畫面，並向當地警方報案提告。

賴男雖向檢察官承認確實有在辦公室掏鳥把玩，但否認有任何犯罪。他辯稱，辦公室雖平時有10多名員工進出，但他是挑午休辦公室關燈、員工都在睡覺的時候，享受別人不知道、沒看到的快感，並沒有公然觀覽的意圖。但檢察官根據小婷說法，加上錄影畫面十分清楚，依妨害風化罪嫌將他起訴，並認定2次犯行，請求法官分別處罰。

賴男這才緊張起來，請了2位律師，在法院開準備庭時就認罪，法官依檢察官聲請裁定進行認罪協商。法官認為賴男犯公然猥褻罪明確，共2罪，各處罰金5千元，可易服勞役，緩刑２年，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

·髮絲滑順輕盈

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