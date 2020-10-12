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帛琉列「旅遊泡泡」首波名單　外交部高度期待：仍在討論中

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▲▼中華民國與捷克國會友好聯誼會成立大會 立委萬美玲 外交部次長曾厚仁 捷克經濟文化辦事處駐台代表Patrick Rumlar。（圖／記者屠惠剛攝）
▲外交部次長曾厚仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國內新冠肺炎情趨緩，觀光局持續針對旅遊泡泡進行規劃，初步擬定帛琉將是首波開放名單，立委同樣高度關注。外交部次長曾厚仁12日表示，外交部有非常高的期待，目前仍在討論中，考慮相關的防疫的完整性，現行無法說明何時會正式開放。

觀光局上週與帛琉開會研擬旅遊泡泡的相關實施措施，包含形成旅遊泡泡後，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境。旅遊泡泡以團對團為主，只能由旅行業者出團，不開放自由行，且旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，旅遊泡泡上路之前，必須由業者等單位成立先發團，先到帛琉實地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。

曾厚仁12日赴立院備詢，民進黨籍立委趙天麟提出，帛琉來台旅遊人數對於觀光而言是杯水車薪，應一併討論新南向等風險較低的東南亞國家。

曾厚仁回應，外交部有參與相關會議，這是由帛琉總統雷蒙傑索所正式提出來的，駐帛琉大使館也有回報，由於相關討論還在進行當中，因此無法說明何時會正式開放，目前旅遊泡泡僅帛琉正在討論。

曾厚仁表示，外交部主張，在符合防疫規定下，非常樂意跟帛琉成立「旅遊泡泡」，假設未來如果開放，不是只有觀光客會去帛琉，帛琉跟台灣也有很多交流，像是學生、轉診病患及其家屬，以及外交公務、旅遊等，這都是帛琉切身的議題。

曾厚仁強調，外交部正和指揮中心密切溝通，最主要是考慮防疫規定要做到最完整嚴密，「我們對旅遊泡泡有非常高的期待」。
 

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