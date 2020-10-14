台灣輸出+3！日籍人士自台返國驗新冠陽性　在台接觸者匡列44人

▲疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

又見台灣輸出病例！中央流行疫情指揮中心今（14）日公布3例境外檢驗陽性個案，指揮官陳時中表示，接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自台灣入境民眾檢出新冠肺炎陽性，個案為1女2男，都是日本國籍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本檢出自台入境之無症狀 COVID-19 陽性個案，我國持續進行疫情調查。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，這3名個案年齡介於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，但經常往返台日兩地(最近一次入境台灣時間為9月3日)，其餘2人於7月23日及8月25日入境台灣，來台目的分別為探親及工作；3人於10月6日、7日及10日離台，並於入境日本時檢出抗原陽性後，送至當地指定機構進行隔離。

指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。

其他人也看了...



庫存量達2億6千萬片！ 雙鋼印口罩10/15起恢復「定額徵用」

服裝工廠累計近1400例群聚！斯里蘭卡從「中低風險國家移除」

歌劇魅影確定11月來台演出！ 指揮中心：他們沒提出防疫計畫

陸稱「台防疫有漏洞」要求兩岸航班旅客檢測 陳時中駁：言過其實

陳時中：疫苗採購「重複投資」有必要 會積極協助東洋建冷鏈廠



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來