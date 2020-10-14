歌劇魅影確定11月來台演出！　指揮中心：他們沒提出防疫計畫

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎還沒解方，但不少大型賽事和表演活動也慢慢重新舉行，外傳歌劇魅影預計11月要來台北小巨蛋演出。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，該團並沒有提出防疫計畫。

在倫敦西區劇院觀賞《歌劇魅影》，可能將成為歷史回憶，台灣劇迷得知此訊，感到非常忐忑不安，更留言至主辦單位粉專詢問台灣場次有無受到影響。主辦單位寬宏藝術日前也透露，歌劇魅影的巡迴目前不受影響，11月也確定來台演出。

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但由於台灣目前並沒有藝文泡泡，所有表演團體若想比較商務模式入台，就要提出防疫計畫。但陳宗彥今表示，歌劇魅影劇團並沒有提出防疫計畫，文化藝術表演單位也沒有向指揮中心提出防疫措施計畫，所以也不能依照短期商務模式入境，要配合居家檢疫14天的措施。

不過由於不少國外表演團體，一次動輒上百人，外界也擔心台灣檢疫量能是否能負荷？陳宗彥則回應，目前一天入境台灣約1400人，檢疫量能是可以的，只要按照申請的到入境許可，提出防疫計畫，經過審核就可比較短期商務模式，如果沒提出，就要居家檢疫14天。

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