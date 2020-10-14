陸稱「台防疫有漏洞」要求兩岸航班旅客檢測　陳時中駁：言過其實

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸新規範要求兩岸航班旅客必須持核酸檢測陰性證明才能登機，陸方認為近期出現4起台灣移入的新冠肺炎確定病例，反映台灣防疫存在漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日回應，這4起檢驗都有疑義，以此評判台灣防疫漏洞「言過其實」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中國大陸先前宣布，自10月12日凌晨0時起，凡搭乘往返兩岸的班機，都須起飛時間前72小時內檢測完成的武漢肺炎病毒核酸檢測陰性報告，方能登機。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸8月中起出現4例台灣移入的武漢肺炎確診病例，反映台灣防疫存在漏洞。

陳時中表示，這幾例入境至中國大陸被確診，檢驗都有疑義，有些是近去以後陰陽互轉，還有些是連續檢驗5~6次，僅有1次陽性等。「不過我們都虛心受教、任何案例被發現都寧可信其有」陳時中說，國內相關疫調檢驗都會進行，但藉此評判台灣防疫有漏洞「我想有點言過其實」。

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