服裝工廠累計近1400例群聚！斯里蘭卡從「中低風險國家移除」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，斯里蘭卡本土疫情持續，當地服裝工廠群聚累計近1,400例確診，且出現次波感染者造成職場群聚感染，研判具社區擴散風險，即起將斯里蘭卡自中低感染風險國家移除；另柬埔寨近期雖僅有零星境外移入病例，但馬來西亞日前報告1例自柬埔寨移入病例，研判該國社區可能具隱性感染源，即起將柬埔寨自低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

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國內無新增確診病例，截至目前國內累計97,437例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,322例排除)，其中530例確診，分別為438例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、32人住院隔離中。

▲感染風險分級國家。（圖／指揮中心提供）

▲斯里蘭卡從中低風險國家移除。（圖／取自衛福部臉書）

指揮中心監測資料顯示，全球累計38,110,779例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國7,973,532例、印度7,175,880例、巴西5,113,628例、俄羅斯1,326,178例及哥倫比亞924,098例為多；另全球已有1,087,538例死亡，以美國219,217例、巴西150,998例、印度109,856例、墨西哥83,945例及英國43,018例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨。

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