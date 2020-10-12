旅遊泡泡鎖定「帛琉」原因曝　林佳龍：一切推動由指揮中心決定

▲觀光局協商旅遊泡泡，首個國家鎖定帛琉。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，導致無法出國旅遊，交通部觀光局協商旅遊泡泡，首個國家鎖定帛琉，規劃將以團體行程為主，不開放自由行，且參與旅客必須提出PCR檢驗陰性證明。交通部長林佳龍今（12）日受訪表示，主要從特定地區開始，帛琉比較單純，國人熟悉、也有既有航班，但強調依竊推動要以指揮中心綜合判斷做決定。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局研擬旅遊泡泡相關實施措施，首個國家鎖定帛琉。林佳龍表示，針對在防疫、紓困到振興的同時，觀光方面從防疫旅遊、安心旅遊，到國際旅遊都有做規劃。但國際旅遊超前部屬要配合指揮中心決定，主要從特定地區開始。

林佳龍說，帛琉比較單純，國人較熟悉，也有既有航班，是作為超前部屬的示範，但仍強調一切推動，要以指揮中心綜合判斷做決定。

▲林佳龍今赴立法院交通委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

觀光局則表示，考量防疫情形下，旅遊泡泡的行程中不得有自由時間，旅客都必須按照安排好的行程觀光，降低與他人接觸機會；且為了保護其他參與團員，參與旅客必須提出新冠肺炎陰性PCR的檢驗證明，確保沒有染病，也會要求需有醫療保險，才能因應後續突發狀況，並掌握旅客的行蹤。

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