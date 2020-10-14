陳時中：疫苗採購「重複投資」有必要　會積極協助東洋建冷鏈廠

▲東洋取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬全球恐爆發第二波新冠肺炎疫情，各國也積極採購疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗採購策略上「重複投資是必要的」，但也對國產疫苗寄予厚望，他另回應德國BioNTech藥廠爆發的中資疑慮，表示已提醒取得代理權的台灣東洋注意，未來冷鏈建廠，指揮中心也會積極協助。

BioNTech生產的mRNA疫苗為國際間少數已進入第三期臨床試驗疫苗，需要在-70度低溫下保存，依目前技術，進口後機場與貨運倉儲都成問題。

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陳時中表示，依據現行規定生物血液製劑不准從大陸地區進口，會請東洋釐清BioNTech與上海復星醫藥關係，未來如果要進口，製造地也不能為大陸。至於東洋要購買多少劑屬為商業行為，衛福部不會干預，但需看相關技術、冷鏈問題是否能解決，才知道能否供國人使用。

他另提到，疫苗策略上重複投資是必要的，但「快速取得不一定要快速施打」，應該根據報告、疫情做動態調整，也會積極輔導國產疫苗，因應未來新冠肺炎常態化後，需要定期施打的量能，呼籲國人對於國外採購與國內生產的疫苗，均給予同樣的關心與關注。

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