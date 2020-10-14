模範員工「馬桶撈水」當場喝光　觀眾傻眼鼓掌...公司稱很正常！

▲女清潔員舀起一杯馬桶水，當場喝下肚。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

馬桶水很多人光聽就皺眉，更別說要喝下去。山東肥城一名年輕女清潔員近日卻被拍到，在眾人的注視之下，當場從便池撈出一杯水，並且一飲而盡，旁邊的人們看了還鼓掌，引起一陣熱議。

影片中可見，女性清潔員小羅走進化妝室，很自然的從便池中舀起一杯水，給眾人展示之後，當場喝光光。文字更寫道，小羅不斷堅持最高標準，每天都會飲用幾杯馬桶水，來鞭策自己。

根據紅星新聞報導，該影片錄製地為山東眾成飼料科技有限公司。該公司一位工作人員13日表示，影片中的內容發生於近日，可能是來公司參觀的客戶上傳，該位清潔員羅某是公司「模範員工」。

工作人員透露，羅某2014年入職，2015年開始從事衛生間清潔工作，喝廁所水並非公司要求，但她是公司的榜樣，「第一次突破（心理障礙）時，喝了之後可能沒有持續。然後經過各方面檢測、到了便池水能喝的程度，也就是這兩年」。

對於外界很多人質疑，喝馬桶水很侮辱人。該位工作人員也指出，「每個人觀點不一樣，這很正常」，可能在人的觀念裡，便池就是盛大小便的，如果是一個盛水容器的話，可能就比較容易讓人接受。

工作人員也碗拒了羅某的採訪。他也透露，以前也有客戶上傳羅某喝馬桶水的影片，受到很多網友質疑，羅某都看到過，但也都經歷過來了。