開工不憂鬱！連鎖咖啡買1送1、超商咖啡第2杯1元

▲OK mart開工日推咖啡第2杯1元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今年最後的3天國慶假期結束了，也該收拾心情好好工作，將剩下的3個月過完。為了讓上班族們開工不憂鬱，超商祭出咖啡第2杯1元，還有連鎖咖啡店咖啡也買1送1，下午先揪同事來一杯提神吧。

▲西雅圖咖啡今天也有買1送1 。（資料圖／業者提供）

開工先來幫打氣！OK mart今（12）日推出1日限定咖啡第2杯只要1元，只要使用悠遊卡或悠遊付支付，即可享有大杯美式、拿鐵（限同品項）第2杯1元優惠。而連鎖咖啡「西雅圖極品咖啡」今日起連3周的每周一，也祭出全系列飲品買1送1活動，提醒休息站門市不參與此活動。

除外，大家最愛的「星巴克」10月限定每周四也有黑咖啡HAPPY HOUR，目前還有10月15日、10月22日、10月29日共3天可享優惠，上午10時至下午2時凡購買黑咖啡系列飲料直接買1送1，需相同容量、風味、冰熱，最多買2送2。

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