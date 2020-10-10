一眼認出台灣人！網曝「3關鍵」特徵　命中率90%：看就知道了

▲出國旅遊時，若能遇到同鄉人，會覺得格外親切。（圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情的影響，今年無法搭飛機到國外旅遊，但若是能在國外遇到同鄉人，總是會覺得多了些親切感，有網友因此好奇，有辦法不開口，光看行為舉止就可以一眼看出是台灣人嗎，有哪些特徵是台灣人才有的。對此，許多網友提出「台灣人3大點」，靠這些特徵一眼就可以認出。

在國外旅遊時，若能遇到台灣人是一件很興奮的事情，但又怕直接開口搭話很尷尬，原PO在PTT板上發文，「大家在國外旅遊時，有辦法一眼就看出是台灣人嗎？是從穿著、談話、還是什麼行為舉止呢？」他自己則認為，台灣人蠻好認出來的，「大家覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友認為，從穿著可以認出台灣人。（圖／記者季相儒攝）

貼文發出後，引起許多網友熱議，大家紛紛提出3大點，分別是「穿著」、「口音」和「行為」。從穿著方面來看，「蠻好認的其實，長相+穿著 90%認得出來」、「看穿著，比起南韓日本，台灣還是比較『俗』」、「看穿搭還蠻準的」、「羽絨衣不離身，保證大家知道你是台灣人」、「背包有放水瓶，男的幾乎都戴眼鏡」、「女生的話看妝髮，東亞的大概可以辨識出來」、「排汗衣、運動鞋逛市區的八成台灣中年人」。

若從「口音」和「行為」也可以分辨出，「撐小陽傘加上國語」、「台灣人口音很好認阿，有談話都能知道」、「其實很好認，跌倒時『哎喲喂呀』的聲音，一聽就知道台灣人」、「聽到街尾有女生尖笑，一定是台灣人」、「看哪裡在排隊或是買一送一吧」、「台灣人都小聲交談，很容易辨識」。

• 秋冬必備CP值爆高