國民黨團要政府開美豬公聽會　陳吉仲閃躲：會議結束再說

▲被問是否支持開公聽會？陳吉仲不願正面回應只說，會議結束再說。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（14日）審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告」。國民黨立委不滿美豬明年一月開放來台，政府卻不開公聽會，輪番上發言人怒批政府，要求沒公聽沒審查，休息時間媒體問陳吉仲是否支持公聽會？陳吉仲僅不停說，現在還在會議，結束再說。

今會議未開始前，國民黨立委針對程序問題進行討論，決定在審議前先進行程序發言，但在眾多立委登記發言順序中，主席賴瑞隆忽然請農委會主委陳吉仲上台發言1分鐘左右，國民黨立委林為洲不滿程序有問題，直接衝上發言台，要求陳吉仲下台，和民進黨籍立委莊瑞雄爆發肢體衝場面一度混亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江啟臣怒批政府知法犯法又獨裁，政府說要好好討論，是要怎樣討論，該好好討論的對象叫做人民、消費者，叫做所有吃東西的人民，要求「先公聽再審查」。國民黨立委林奕華不滿說，若沒先公聽再審查就是踐踏民意，至少要開5場以上，讓民眾可以參與。

議場休息時間，大批媒體湧上陳吉仲座位，問他是否支持公聽會？不過，他只一直強調，現在還在開聯席審查，等結束了再說，不管媒體怎麼問就是不願正面回應。

其他人也看了...

陳吉仲萊豬報告一分鐘被趕下台 林為洲搶麥克風與莊瑞雄爆衝突

開放萊劑美豬美牛換什麼？ 行政院食安辦列出「關鍵一句話」

美豬要來了！在野立委轟政府獨裁 怒吼「沒有公聽沒有審查」

