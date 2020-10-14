美豬要來了！在野立委轟政府獨裁　怒吼「沒有公聽沒有審查」

▲國民黨團大喊沒有公聽沒有審查。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（14日）審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告」。會議前因程序問題，藍委林為洲不滿主席在程序發言前請陳吉仲上台發言，直接衝上發言台搶走陳吉仲麥克風，險爆衝突。國民黨立委江啟臣怒批，一切都嚴重違反議場程序，政府完全是知法犯法又獨裁。

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▲林為洲不滿主席在程序發言前請陳吉仲上台發言。（圖／記者湯興漢攝）

美豬明年一月開放來台，立法院審查，在野黨立委不滿，江啟臣提到，法規命令草案照理預告期要有60天，除非有特殊情況，但農委會、衛福部公告都沒有就算，也有讓民眾陳述時間，如果有就公開，政府說要好好討論，是要怎樣討論，該好好討論的對象叫做人民、消費者，叫做所有吃東西的人民，要求「先公聽再審查」，不只在立院，全台灣台澎金馬，都會因為這開放，食安、環境受到影響，並說談到這些案子時，當時民進黨一直要求到處開公聽會，要求此案各地都要召開，沒有公聽，就沒有審查。

藍委李德維表示，如此重大法案要先聽聽看專家學者、消費者和業界，甚至年輕爸媽的聲音，如此關係全民健康的重大法案，不該草率，雖然農委會說有跟業者有溝通，但也有很多聲音告訴大家，包含政府在內，對於相關議案內容都不了解。

▲會議召開前，各黨立委就吵成一團，林為洲及莊瑞雄一度爆發肢體衝突。（圖／記者湯興漢攝）

對於，經濟部長王美花說，行政管理上不可行，因為假設經過科學依據評估後確定含萊劑美豬安全，就沒有道理新增貨品分類號續，否則也違反國際規範問題。李德維認為，王美花也不能迴避，公然講出這些論點，必須自己來到經委面對所有委員，告訴大家為什麼？ 民眾黨立委蔡壁如也說，王美花本人一定要來開會，否則就是藐視國會。

▲立法院經濟委員會，國民黨籍立委一字排開要求萊豬進口，一定要先公聽再審查。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨立委張其祿認為，連經濟部長也在談此問題，直接說不可能，要問真的不可能？只要去看基因食品貨號怎麼來的，就知道沒有不可能，這些都有做過，不是最做不到，是不想做，諷執政黨在程序上只要有多數，也是歡迎執政黨硬幹下去，反正程序上走不出正義，都偷雞摸狗，都可以吃，那就用多數直接通過，其實通通不用審查跟開公聽會了，就看政府如何向國人交代。國民黨立委林奕華要求，先公聽再審查，若沒有就是踐踏民意，且至少要開5場以上公聽會，讓民眾可以參與。

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